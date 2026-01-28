ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς ξαναζωντανεύει

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, αποτελεί

έναν από τους πιο ιστορικούς και εμβληματικούς πυλώνες της αγροτικής εκπαίδευσης

στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η

Σχολή στάθηκε στο πλευρό του ανθρώπου της γης, διαμορφώνοντας γενιές

παραγωγών με γνώση, ήθος και όραμα.

Σε μια εποχή όπου η πληροφόρηση και η κατάρτιση είναι το ισχυρότερο εφόδιο για

την επιβίωση και την πρόοδο του πρωτογενούς τομέα, η ανάγκη για την αναγέννηση

της Σχολής έγινε πιο επιτακτική από ποτέ. Παρά την υποβάθμιση και την

αβεβαιότητα που τη σκίασαν τα τελευταία χρόνια, μέσα από στοχευμένες ενέργειες

και συλλογική βούληση, η Σχολή όχι μόνο διασώθηκε αλλά εξελίσσεται πλέον σε

ένα πρότυπο κέντρο αγροτικής εκπαίδευσης, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Η νέα εποχή της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς δεν τιμά μόνο το παρελθόν της.

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό

μέλλον για τους παραγωγούς, τους νέους αγρότες, και την ίδια την αγροτική

οικονομία του τόπου μας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνεται σήμερα η ίδρυση του νέου Αναπτυξιακού

Φορέα με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με έδρα τη Γεωργική

Σχολή Μεσαράς. Πρόκειται για ένα ορόσημο για την Κρήτη και τον πρωτογενή

τομέα, που αποτελεί το επιστέγασμα στρατηγικού σχεδιασμού και πολυετούς

συνεργασίας φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών εταίρων και του ΕΛΓΟ –

ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι εκπρόσωποι των Φορέων

Καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: «Με μεγάλη

χαρά είμαστε οι οικοδεσπότες αυτής της ιστορικής υπογραφής. Ο φορέας που

δημιουργείται σήμερα έχει τριπλή αποστολή: να υπηρετήσει την αγροτική έρευνα, να

στηρίξει τη συμβουλευτική στον παραγωγό και να λειτουργήσει ως αναπτυξιακό

εργαλείο με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Η σύνδεση του

πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και τον τουρισμό είναι πλέον αναγκαία. Η Σχολή

της Μεσαράς θα είναι ο φάρος αυτής της σύνδεσης.»

Νίκος Συριγωνάκης, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου: «Μεταφέρω τα θερμά

συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη μας. Αν και απουσιάζει λόγω έκτακτης υποχρέωσης

στην Αθήνα, η Περιφέρεια Κρήτης είναι παρούσα. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να

στηρίξουμε ένα εγχείρημα που αλλάζει το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής και της Κρήτης συνολικά. Η ίδρυση του φορέα είναι ένα βήμα ουσίας για την ενίσχυση της

αγροτικής παραγωγής.»

Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου: «Όταν ο Λευτέρης Αυγενάκης με

ενημέρωσε για αυτό το όραμα, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ο Δήμος Ηρακλείου

οφείλει να είναι συμμέτοχος. Η ενδοχώρα μας έχει βαθιά αγροτική ταυτότητα και η

στήριξη της Σχολής είναι ευθύνη μας. Σήμερα χτίζουμε το μέλλον της.»

Γρηγόρης Νικολιδάκης, Δήμαρχος Φαιστού: «Μια σχολή που κάποτε προσέφερε τα

μέγιστα, σήμερα επιστρέφει με ανανεωμένη αποστολή. Χάρη στη συνεργασία και τη

στήριξη του πρώην Υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, δεν αφήσαμε να σβήσει. Το όραμα

αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο τη Μεσαρά, αλλά όλη την Κρήτη και τη Μεσόγειο.»

Μιχάλης Κοκολάκης, Δήμαρχος Γόρτυνας: «Ένα όραμα που ξεκίνησε πριν από δύο

χρόνια, σήμερα παίρνει σάρκα και οστά. Η περιοχή μας έχει πλέον τη δυνατότητα να

γίνει πρότυπο καινοτομίας, εξωστρέφειας και αγροτικής προόδου. Η Γεωργική Σχολή

ξαναβρίσκει τη θέση της στον χάρτη της αναπτυξιακής στρατηγικής.»

Μανόλης Κοκοσάλης, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ηρακλείου: «Η συμβολή του

Λευτέρη Αυγενάκη υπήρξε καθοριστική για την ωρίμανση των έργων που βλέπουμε

σήμερα. Το νέο σχήμα έχει τεράστιες δυνατότητες και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου

δηλώνει παρούσα.»

Βαγγέλης Καρκανάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου: «Αγκαλιάσαμε το

εγχείρημα από την πρώτη στιγμή. Το Επιμελητήριο βλέπει τον πρωτογενή τομέα ως

αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε

προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής και της μεταποίησης.»

Γιώργος Μαυρογιάννης, Διευθυντής Αναπτυξιακής Ηρακλείου: «Η υλοποίηση

των έργων ανακατασκευής δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμβολή του Λευτέρη

Αυγενάκη. Με τα προγράμματα LEADER κάναμε το πρώτο βήμα. Τώρα ξεκινούν τα

ουσιαστικά.»

Παναγιώτης Χατζηνικολάου, Αντιπρόεδρος ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: «Η στρατηγική

συνεργασία πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστήμης φέρνει καρπούς. Ο φορέας

αυτός έχει τη δυναμική να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης με διεθνές αποτύπωμα.»

Καθηγητής Γιάννης Βόντας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας

και Βιοτεχνολογίας ΙΤΕ: «Η γνώση πρέπει να καταλήγει στην πράξη. Από την αρχή

της προσπάθειας φαινόταν η σοβαρότητα και η μεθοδικότητα της ομάδας. Είμαστε

δίπλα τους.»

Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης, Διευθυντής του Μεσογειακού Αγρονομικού

Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ): «Βλέπουμε το κέντρο αυτό σαν ένα Μεσογειακό

κέντρο, έναν κόμβο για την κρητική διατροφή και ένα κόμβο αγροτουρισμού. Για εμάς

το Α και το Ω είναι η εξωστρέφεια, και μέσα από αυτόν τον νέο φορέα μπορούμε να

δούμε την ανάπτυξη μπροστά μας.»

Χαιρετισμούς μετέφεραν επίσης και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκ

μέρους του Πρύτανη κ. Σπύρου Κίντζιου και του κ. Νίκου Κατσαράκη, Πρύτανη του

ΕΛΜΕΠΑ.

Οι Εταίροι του Νέου Φορέα

Το νέο σχήμα υπογράφουν και συγκροτούν οι εξής θεσμικοί εταίροι:

1. ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ν.Π.Ι.Δ.)

➤ Εκπρόσωπος: Καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Περιφέρεια Κρήτης (Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού)

➤ Εκπρόσωπος: κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης

3. Δήμος Γόρτυνας (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)

➤ Εκπρόσωπος: κ. Μιχαήλ Κοκολάκης, Δήμαρχος

4. Δήμος Φαιστού (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)

➤ Εκπρόσωπος: κ. Γρηγόριος Νικολιδάκης, Δήμαρχος

5. Δήμος Ηρακλείου (Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού)

➤ Εκπρόσωπος: κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος

6. Επιμελητήριο Ηρακλείου (Ν.Π.Δ.Δ.)

➤ Εκπρόσωπος: κ. Ευάγγελος Καρκανάκης, Πρόεδρος

7. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α.

➤ Εκπρόσωπος: κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, Πρόεδρος

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και Ανάληψη Προεδρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση των

εταίρων, αναδεικνύοντας στη θέση του Προέδρου τον Λευτέρη Αυγενάκη, του

Αντιπροέδρου τον Μιχάλη Κοκολάκη και του Γραμματέα τον καθηγητή Νεκτάριο

Βιδάκη.

Η ανάληψη της Προεδρίας από τον κ. Αυγενάκη αποτελεί φυσική συνέχεια της

στρατηγικής πρωτοβουλίας που ο ίδιος οραματίστηκε, σχεδίασε και προώθησε από

τη θέση του Υπουργού. Σήμερα, περνά στην επόμενη φάση: την υλοποίηση.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταρτιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του

Διοικητικού Συμβουλίου και θα ακολουθήσουν οι πρώτες οργανωτικές ενέργειες,

με στόχο την ταχεία ενεργοποίηση των εργαλείων του νέου φορέα. Παράλληλα,

προγραμματίζεται και η πρώτη συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, το

οποίο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό του φορέα και

στη διασύνδεση της επιστήμης με την πράξη. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο

συμμετέχουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Μεσογειακό

Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το

Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ),

συμβάλλοντας με την επιστημονική τους τεκμηρίωση στην υλοποίηση των στόχων

του Φορέα.

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη, Προέδρου του νέου Αναπτυξιακού Φορέα:

«Πριν περίπου δύο χρόνια, ξεκινήσαμε μια οργανωμένη προσπάθεια για την πλήρη

αξιοποίηση της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς. Ένας χώρος με μεγάλη ιστορία, τεράστιες

δυνατότητες αλλά και μεγάλα προβλήματα. Πολλοί τότε έλεγαν “τι κρίμα να

ρημάζει…”. Εμείς όμως είδαμε μια ευκαιρία.

Αποτυπώσαμε τις υποδομές, προχωρήσαμε με τη Deloitte στις απαραίτητες μελέτες,

εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ξεκινήσαμε εργολαβίες και

σήμερα βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα να παίρνουν σάρκα και οστά.

Η Γεωργική Σχολή Μεσαράς μετατρέπεται σε κόμβο γνώσης, καινοτομίας και

εξωστρέφειας. Ένα σημείο αναφοράς που θα ενώνει την επιστήμη με την πράξη, θα

καλλιεργεί νέες δεξιότητες, θα δίνει εργαλεία στους παραγωγούς, θα χτίζει γέφυρες με

τα πανεπιστήμια και θα ανοίγει δρόμους για τη διεθνοποίηση της αγροτικής

εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα,

που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε το όραμα της αναβάθμισης της Σχολής και

στήριξε την πιλοτική εφαρμογή του νέου αυτού αναπτυξιακού μοντέλου – πρώτα στην

Κρήτη και σύντομα στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο

Αναλαμβάνω με τιμή και αίσθημα ευθύνης την Προεδρία του νέου Φορέα. Είναι ένα

στοίχημα που ξεκίνησε με σχέδιο, συνεχίστηκε με συνεργασίες και τώρα περνά στη

φάση της υλοποίησης. Η Σχολή ξαναζωντανεύει. Και μαζί της ξαναγεννιέται η ελπίδα

για έναν σύγχρονο, καινοτόμο και ισχυρό πρωτογενή τομέα στην Κρήτη και σε όλη τη

χώρα.»

Έδρα και Υποδομές

Η έδρα του φορέα είναι η Γεωργική Σχολή Μεσαράς, όπου βρίσκονται σε πλήρη

εξέλιξη έργα ανακατασκευής δύο κτηρίων μέσω του προγράμματος LEADER, με

στόχο τη δημιουργία δομών επιμόρφωσης και καινοτομίας.

Αντικείμενο και Σκοποί

Ο νέος φορέας έχει ως κύριους άξονες:

● Αγροτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

● Έρευνα σε Τοπικό Επίπεδο

● Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες στον Νομό Ηρακλείου

Μεταξύ των ειδικών στόχων του φορέα περιλαμβάνονται:

● Εκσυγχρονισμός υποδομών του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας

Μεσαράς

● Ανάπτυξη πολυδύναμου Κέντρου Εκπαίδευσης – Έρευνας – Καινοτομίας

● Δημιουργία πρότυπου αγροκτήματος και εργαστηρίων

● Προώθηση τοπικών ποικιλιών και ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων

● Ενίσχυση εκπαίδευσης παραγωγών και γεωργικών συμβούλων

● Συμμετοχή σε δράσεις της νέας ΚΑΠ

● Συνεργασία με ΑΕΙ, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα

● Διοργάνωση θερινών σχολείων και μεταπτυχιακών κύκλων

Ένα Μοντέλο για Όλη την Ελλάδα

Σκοπεύουμε αυτός ο νέος Αναπτυξιακός Φορέας να λειτουργήσει ως φάρος

ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα, με αφετηρία την Κρήτη, αλλά με όραμα που

αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα σε συνεργασία με τους υπόλοιπους

θεσμικούς, επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς, διαμορφώνουμε ένα μοντέλο

που ενώνει την εκπαίδευση, την καινοτομία, την παραγωγή και τη βιωσιμότητα.