Στο Μαξίμου αύριο Τρίτη 10/2 οι κτηνοτρόφοι για συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 10/2 η συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ραδιόφωνο Alpha Radio 98.9.

Στη συνάντηση θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ο υπουργός ερωτηθείς μεταξύ άλλων για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα την Παρασκευή 13/02, επεσήμανε ότι προχωρούν σε υλοποίηση οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και τόνισε ότι στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αποφορολογημένο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ όπως είπε έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά.

