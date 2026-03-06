Επιστημονική ημερίδα με επιδείξεις στον αγρό στις 9/3, στη Λάρισα

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει επιστημονική ημερίδα και ημέρα αγρού, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου με θέμα: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΡΘΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που θα περιλαμβάνει ομιλίες και επιδείξεις για την ορθή εφαρμογή ψεκασμού των γεωργικών φαρμάκων στον αγρό.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό και θα ξεκινήσει στις 11.00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα (Θεοφράστου 1). Η ορθή εφαρμογή ψεκασμού των γεωργικών φαρμάκων απαιτεί υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων και είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των μυκήτων, εντόμων και ζιζανίων, να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χειριστή-ψεκαστή και να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι δυσμενείς επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον.

O χειριστής- ψεκαστής πρέπει να γνωρίζει πως να προετοιμάσει τον ψεκαστήρα, πως θα τον χρησιμοποιήσει σωστά και στοχευμένα, αλλά και πως θα τον καθαρίσει μετά τον ψεκασμό. Στην εκδήλωση θα αναλυθούν τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά θέματα όπως η επιθεώρηση και η βαθμονόμηση του ψεκαστήρα, η μείωση διασποράς του ψεκαστικού νέφους, η διαχείριση των υπολειμμάτων ψεκασμού, η επιλογή των ακροφυσίων, οι νέες τεχνολογίες έξυπνου ψεκασμού ζιζανίων όπως το Trimple Weedseeker 2 και η τεχνολογία See and Spray της John Deere.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) και οι εταιρίες Pythagoras Spray, Tractor GPS και Agrotech S.A. Μποζατζίδης – Μητσιολίδης Α.Ε). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα facebook (https://www.facebook.com/ipsw.larisa/) του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.