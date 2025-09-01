Οι θυγατρικές εταιρείες της Eldorado Gold στην Ελλάδα, Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης, συμμετέχουν από κοινού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Hall 10, Stand 10), στο πλαίσιο της ενιαίας προβολής των αναπτυξιακών έργων του Ομίλου στη χώρα.

Η Ελληνικός Χρυσός έχει αναλάβει, από το 2004, την ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική με μία επένδυση που ξεπερνά τα 3δισ. δολάρια, όπου αναπτύσσει ένα πρότυπο μεταλλευτικό κέντρο, βασισμένο σε σύγχρονες, βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης. Μέρος του αποτελεί και το έργο των Σκουριών, το υπό κατασκευή υπερσύγχρονο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην εθνική και ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες. Την ίδια στιγμή, μέσω της μεταλλευτικής εταιρείας Μεταλλεία Θράκης, προωθείται ο σχεδιασμός της επένδυσης στο Πέραμα Έβρου, ένα έργο με αναπτυξιακή δυναμική για την ευρύτερη περιοχή της ακριτικής Θράκης.

Με έναν σύγχρονο και βιωματικό σχεδιασμό, το περίπτερο των δύο εταιρειών αναδεικνύει την πορεία και το ουσιαστικό αποτύπωμα της Eldorado Gold στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας όχι μόνο τις εγκαταστάσεις και τα έργα της, αλλά συνολικά το νέο πρότυπο βιώσιμης μεταλλευτικής δραστηριότητας που έχει εισάγει στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα εν Ελλάδι αναπτυξιακά έργα, ενώ στελέχη των δύο εταιρειών θα παρέχουν πληροφορίες για το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης, που καθιστά την Eldorado Gold έναν από τους μεγαλύτερους άμεσους ξένους επενδυτές στη χώρα και έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα, με περισσότερες από 3.300 ενεργές θέσεις εργασίας. Παράλληλα, το κοινό θα μπορεί να ανακαλύψει τον ρόλο των μετάλλων και ορυκτών στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές της καθημερινής ζωής.

Η εμπειρία των επισκεπτών εμπλουτίζεται με πλήθος διαδραστικών και ψηφιακών δραστηριοτήτων. Μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR), θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ενώ η 360° εμπειρία συνεχίζεται στο υπό κατασκευή Μεταλλείο Σκουριών, μέσα από ειδικά διαμορφωμένη οθόνη αφής και ψηφιακή ξενάγηση. Επιπλέον, ένα διαδραστικό κουίζ δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες, να δοκιμάσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.

Το περίπτερο θα στελεχώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης με εκπροσώπους διαφόρων τμημάτων των δύο εταιρειών, συπεριλαμβανομένων των Προμηθειών και του Ανθρώπινου Δυναμικού, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα απευθείας διαλόγου για επαγγελματικές ευκαιρίες και εμπορικές συνεργασίες.

Η Eldorado Gold προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου στην Ελλάδα, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και την παραγωγή μακροπρόθεσμης αξίας για την κοινωνία και την οικονομία.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το περίπτερο της εταιρείας στην 89η ΔΕΘ – Hall 10, Stand 10.