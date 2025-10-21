Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Νέο ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών της Ελλάδας στην Anuga 2025

Καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ ολοκληρώθηκε φέτος η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου 2025 στην Κολωνία και αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν 302 εκθέτες, οι οποίοι κάλυψαν περισσότερα από 6.400 τ.μ. εκθεσιακού χώρου, παρουσιάζοντας τα προϊόντα και τις καινοτομίες τους σε ένα πολυπληθές και διεθνές κοινό.

Το εθνικό περίπτερο της Ελλάδας στην Anuga διοργανώθηκε από τον Enterprise Greece Invest & Trade, τον κρατικό φορέα του υπουργείου Εξωτερικών. Την ελληνική παρουσία ενίσχυσαν, επίσης, οι ομαδικές συμμετοχές των εταιρειών GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE και PROMO SOLUTION, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή μεμονωμένων Ελλήνων εκθετών, που συνέβαλαν στην περαιτέρω προβολή των ελληνικών προϊόντων.

Παράλληλα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της επιχειρηματικής δικτύωσης, διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή στην Anuga 2025, με τη συμμετοχή των εταιρειών RAKS ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α.Ε., ELMAR Crete S.A. και 40 FOOD. Αυτές οι επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν στοχευμένες συναντήσεις με γερμανικές εταιρείες και να αποκτήσουν άμεση εικόνα για τη γερμανική και διεθνή αγορά τροφίμων και ποτών.

Η Anuga 2025 συγκέντρωσε παραδοσιακές και νέες επιχειρήσεις από όλον τον κόσμο, παρουσιάζοντας προϊόντα και τάσεις που αντικατοπτρίζουν τις αξίες της ποιότητας, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στην αγορά των τροφίμων και ποτών. Από αγαθά υψηλής γαστρονομίας έως λύσεις φυτικής προέλευσης, η έκθεση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από τις σύγχρονες και μελλοντικές διατροφικές προσεγγίσεις.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε συνολικά 8.015 εκθέτες από 110 χώρες, σε εκθεσιακό χώρο 300.000 τ.μ., ενώ ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών ξεπέρασε τους 145.000 από περισσότερες από 190 χώρες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση.

Η επόμενη Anuga θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2027.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ