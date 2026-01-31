ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση στον δείκτη εισροών τον μήνα Νοέμβριο

Εκδόθηκε το δελτίο τύπου Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 στο οποίο η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει μικρή αύξηση (0,7%) στον δείκτη εισροών, δηλαδή στο κόστος παραγωγής, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του Οκτωβρίου 2025. Σημαντική αύξηση, όμως, σημείωσε ο δείκτης εκροών, οι τιμές παραγωγού δηλαδή, ο οποίος τον Νοέμβριο κατέγραψε αύξηση 3,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025.

Πιο αναλυτικά, η εξέλιξη των δεικτών τιμών εισροών και εκροών με έτος βάσης 2020=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής: Ο γενικός δείκτης τιμών εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,9%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 1,9%. Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εκροών κατά 2,9%, τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 3,8% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 6,4% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο γενικός δείκτης τιμών εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 4,0%. Ο γενικός δείκτης τιμών εισροών στη γεωργία – κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2024 με τον Νοέμβριο 2023. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,3%, τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 0,8% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024.