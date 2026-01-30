Orbem: Σάρωση αυγών χωρίς φυσική παρέμβαση σε ευρωπαϊκές χώρες

Σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες απεικόνισης μετασχηματίζουν ραγδαία τον αγροδιατροφικό τομέα, η Orbem μία εταιρεία με έδρα το Μόναχο αναδεικνύεται ως μία δυναμική ευρωπαϊκή startup στον χώρο της αγροτεχνολογίας. Η εταιρεία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση γύρου χρηματοδότησης ύψους 55,5 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητά της να κλιμακώσει τις λύσεις της και να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέες αγορές και τομείς εφαρμογής.

Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της Orbem στις Ηνωμένες Πολιτείες, την περαιτέρω διείσδυση των λύσεών της στον κλάδο της πτηνοτροφίας και την επέκταση της τεχνολογίας της σε επιπλέον εφαρμογές της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Ανάλυση εσωτερικών χαρακτηριστικών

Η Orbem συνδυάζει αισθητήρες μαγνητικής τομογραφίας (MRI) με ιδιόκτητους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας την ανάλυση των εσωτερικών χαρακτηριστικών βιολογικών υλικών χωρίς φυσική παρέμβαση ή καταστροφή του προϊόντος. Η τεχνολογία αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί σε βιομηχανική κλίμακα στον τομέα της πτηνοτροφίας. Μέσω του συστήματος Genus Focus, η εταιρεία προσδιορίζει το φύλο των αυγών πριν από την εκκόλαψη, συμβάλλοντας στη μείωση πρακτικών που σχετίζονται με τη θανάτωση νεοσσών. Σύμφωνα με την Orbem, περισσότερα από 170 εκατομμύρια αυγά έχουν σαρωθεί σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, το σύστημα Genus Scale επιτρέπει τον έγκαιρο έλεγχο της γονιμοποίησης πριν την επώαση, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των εκκολαπτηρίων και μειώνοντας τη σπατάλη πόρων. Στο επόμενο στάδιο, η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση της τεχνολογίας της στα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και τη διερεύνηση εφαρμογών στον τομέα της υγείας, αξιοποιώντας το διαρκώς αυξανόμενο σύνολο δεδομένων βιολογικών σαρώσεων.