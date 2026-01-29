Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος «Μαστιχόδεντρα»

Ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος», στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη συνεχιζόμενη ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας μαστίχας στο νησί της Χίου. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν έναν κύκλο εξειδικευμένων μαθημάτων, σχεδιασμένων να καλύπτουν κρίσιμους τομείς που αφορούν τους μαστιχοπαραγωγούς.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 250 μαστιχοπαραγωγοί έχουν συμμετάσχει στο πρώτο οργανωμένο δίκτυο μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας για την καλλιέργεια της μαστίχας στο νησί της Χίου, λαμβάνοντας εκπαίδευση από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και από μια ομάδα 24 ειδικά καταρτισμένων μαστιχοπαραγωγών (farmer to farmer training) σε τεχνικά θέματα και καλλιεργητικούς χειρισμούς. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι καταστροφικές συνέπειες στη μαστιχοκαλλιέργεια από τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2024 στο νησί, ανέδειξαν την ανάγκη για επέκταση του προγράμματος και ενίσχυσης της υποστήριξης προς τους μαστιχοπαραγωγούς. Η επέκταση του προγράμματος κατέστη εφικτή με την υποστήριξη του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού The Hellenic Initiative (THI).

Τα μαθήματα του 2026 θα επικεντρωθούν στις παρακάτω θεματικές:

Μηχανισμοί έκκρισης της μαστίχας Θρέψη μαστιχόδεντρων Συνεργατισμός και Συνεταιρισμοί Χρηματοδοτικά εργαλεία για τους μαστιχοπαραγωγούς.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου 2026, με εκδήλωση κλεισίματος του έργου, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δράσεων και θα αναδειχθούν τα οφέλη για την τοπική αγροτική κοινότητα.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανθοκομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Την επιστημονική ομάδα πλαισιώνουν έμπειροι καθηγητές του Πανεπιστημίου, με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στέφανο Χατζηλαζάρου.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, το The Hellenic Initiative (THI) και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: https://newagri.org/axones-drasis/mastichodentra-diasfalizontas-to-mellon-enos-ethnikou-proiontos