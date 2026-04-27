Ένας ξεχωριστός αμπελώνας στον Έβρο

Σε απόσταση πέντε χλμ. από την θάλασσα η αρμύρα του πελάγου προσφέρει τα δικά της συστατικά στο έδαφος όπου αναπτύσσονται οι μοναδικές θρακιώτικες ποικιλίες αμπέλου.

Ο Έβρος δεν είναι μόνον μια ακριτική περιοχή. Είναι ο θησαυρός της φύσεως που επιφυλάσσει εκπλήξεις, όπως δείχνει το ρεπορτάζ της δημοσιογράφους της ΕΡΤ Δήμητρας Παρασκευοπούλου.

Η Κική Χατζησάββα, οινοποιός, έβαλε όλη την αγάπη της στον αμπελώνα της. Τον φροντίζει και τον μεγαλώνει σαν αν είναι μικρό παιδί. Όταν το αγκαλιάζεις με υπομονή, οικολογική αντίληψη, το προσφέρεις όλα όσα η φύση έχει προνοήσει, τότε θα ανταποκριθεί και θα ανταποδώσει. Με αυτά τα όπλα ως φιλοσοφία ζωής δίνει την μάχη για την καλύτερη ποικιλία οίνου.

Βιολόγος που εργάστηκε στο εξωτερικό, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Αλεξανδρούπολη, όπου ανέλαβε ένα μικρό οικογενειακό αμπέλι και το ανέπτυξε σε μια επιχείρηση με μεγάλες προοπτικές.

Η μεγάλη φωτιά του 2023 κτύπησε και τον αμπελώνα της κ. Χατζησάββα. Αλλά τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς. Έτσι, προχώρησε σε επέκταση της καλλιέργειας με 55 στρέμματα στον βόρειο Έβρο, συνεχίζοντας την αμπελουργία.

Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερα φυτοφάρμακα και χρησιμοποιούμε τα φυσικά λιπάσματα που προσφέρει το έδαφος, εξηγεί η κ. Χατζησάββα. «Θέλουμε οι επισκέπτες μας να βλέπουν την βιοποικιλότητα. Ακόμη και αν τα αγριόχορτα μοιάζουν περιττά εμπλουτίζουν το περιβάλλον».

Στον αμπελώνα παράγονται οι γνωστές διεθνείς ποικιλίες, αλλά μόλις προ ολίγων ημερών ξαναφυτεύτηκαν αποκλειστικά θρακιώτικες, που αναμένεται να δώσουν τον ξεχωριστό τόνο στην γεύση. Πρόκειται για σχετικά άγνωστες ποικιλίες ελάχιστα καλλιεργημένες σήμερα στην Θράκη. «Η βιολογική καλλιέργεια είναι η αρχή για να ανακαλύψουμε το παλαιό».

Πηγή: ertnews.gr