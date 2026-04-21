Καλή χρονιά για το αμύγδαλο στο Συκούριο

Αυξημένες εργατοώρες καταγράφουν αυτές τις ημέρες οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Δήμου Τεμπών, όπου παράγεται το 50% της εγχώριας παραγωγής και το 2% της παγκόσμιας, καθώς τα δέντρα απαιτούν καθημερινή φροντίδα.

Οι αυξομειώσεις της θερμοκρασίας έχουν σημάνει συναγερμό στους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι διατηρούν αυξημένες προσδοκίες για τη φετινή χρονιά, αφού τα δέντρα είναι φορτωμένα με καρπούς.

Σύμφωνα με τον Κώστα Μητροδήμο από την Όσσα Συκουρίου, «αυτές τις ημέρες ψεκάζουμε κάθε εβδομάδα την ποικιλία “φυρανιά” για την καταπολέμηση του ευρύτομου. Οι βροχές που πέφτουν μάς δυσκολεύουν, αλλά οφείλουμε να κάνουμε σωστά όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες. Δεν πρέπει να χαθεί κάποιος ψεκασμός, γιατί τότε τα αμύγδαλα θα μουμιοποιηθούν. Το ανησυχητικό είναι ότι οι τιμές στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 25% σε σχέση με πέρυσι (100 €/τόνο), όπως και τα λιπάσματα, και οι παρεμβάσεις μας πρέπει να είναι στοχευμένες και αποτελεσματικές.

Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, μέχρι στιγμής είναι σύμμαχός μας. Μέχρι το τέλος του μήνα δεν θέλουμε βροχές, αλλά ξηρό κλίμα, ενώ από τις αρχές Μαΐου θα ξεκινήσουν οι λιπάνσεις (επιφανειακές και διαφυλλικές). Τα δέντρα είναι φορτωμένα με καρπό, γι’ αυτό και κάποια αποβάλλουν, λόγω βάρους, μέρος αυτού. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι τη συγκομιδή, η οποία τοποθετείται χρονικά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου για τις ισπανικές πρώιμες ποικιλίες, ενώ μετά τις 15 Αυγούστου ακολουθούν η “φυρανιά” και το “Τέξας”. Θα πρέπει να επιβλέπουμε διαρκώς τα δέντρα, ώστε να έχουμε καλή παραγωγή. Φέτος οι προσδοκίες μας είναι αυξημένες, μετά την περσινή καταστροφική χρονιά, όταν λόγω παγετού δεν μπήκαμε καθόλου για συγκομιδή».

Ο Κώστας Μητροδήμος αναφέρεται επίσης στις νέες ποικιλίες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πριν από 3-4 χρόνια και φέτος αναμένεται να δώσουν τους πρώτους καρπούς, ώστε ο παραγωγός να αρχίσει να αποσβένει την επένδυσή του. «Προσδοκούμε ότι τα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα μας δώσουν καλές σοδειές και ένα ικανοποιητικό εισόδημα», σημειώνει.

Καταλήγοντας, ο αμυγδαλοπαραγωγός από την Όσσα αναφέρεται και στις εκκρεμότητες του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ακόμη δεν έχουμε πληρωθεί κάποιοι την ενιαία ενίσχυση, τα οικολογικά σχήματα και, φυσικά, τις αποζημιώσεις από την περσινή παγωνιά. Προσωπικά, ο πασχαλιάτικος “μποναμάς” μου από την ΑΑΔΕ ήταν 8,5 ευρώ! Βλέπουμε τις τιμές παραγωγού να κατρακυλούν σε επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά έξοδα – λιπάσματα, καύσιμα, ημερομίσθια εργατών. Όταν το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί και η τιμή που μας προσφέρουν οι έμποροι είναι εξευτελιστική, πώς θα ζήσουμε τις οικογένειές μας; Πώς θα επενδύσουμε ξανά στη γη μας για την επόμενη χρονιά;», καταλήγει.