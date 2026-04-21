Ηλεία: Αρχίζει η αρδευτική περίοδος – Δοκιμαστική διοχέτευση ύδατος στις διώρυγες

Με την δοκιμαστική και σταδιακή διοχέτευση ύδατος στις αρδευτικές διώρυγες της ζώνης του Πηνειού από σήμερα καθώς και την σταδιακή λειτουργία των αρδευτικών αντλιοστασίων από τον ΓΟΕΒ Αλφειού – Πηνειού , εφιστάται η προσοχή των πολιτών και των αρδευτών για τα παρακάτω:

1) Κάθε πολίτης που κινείται στις περιοχές που υπάρχουν οι αρδευτικές διώρυγες να είναι προσεκτικός για την αποφυγή ατυχημάτων.

2) Οι κάτοικοι των περιοχών που υπάρχουν αρδευτικές διώρυγες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν να πλησιάζουν σε αυτές, καθώς επίσης να προστατεύουν τα ανήλικα τέκνα τους.

3) Οι οδηγοί οχημάτων να έχουν την δέουσα προσοχή όταν κινούνται πλησίον των διωρύγων.

4) Απαγορεύεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή άλλων υλικών (νεκρά ζώα , βοθρολύμματα) δίπλα και εντός των διωρύγων , ενώ κάνουμε γνωστό ότι αυτές θα αστυνομεύονται από τον οργανισμό και οι παραβάτες θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον νόμο για μόλυνση του περιβάλλοντος και παρακώλυση της άρδευσης.

5) Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η αλιεία εντός των διωρύγων για την αποφυγή ατυχημάτων.

6) Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε (εκτός των εντεταλμένων υπαλλήλων του οργανισμού) η είσοδος στον περιβάλλοντα χώρο των αντλιοστασίων και τις εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων από ρεύμα υψηλής τάσης.

7) Οι αρδευτές που λαμβάνουν νερό απ’ ευθείας από τις κεντρικές διώρυγες και όχι από το δίκτυο των ΤΟΕΒ να δηλώσουν τις αρδεύσιμες εκτάσεις τους στον οργανισμό μας, σε διαφορετική περίπτωση θα ασκηθεί ποινική δίωξη για κλοπή νερού.

Πηγή: ertnews.gr