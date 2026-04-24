Έως 8 Μαΐου οι προσφορές των εταιρειών για υλικά δακοκτονίας για την τριετία 2026-2028

Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αναρτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών δακοκτονίας για τα έτη 2026-2028. Ο προϋπολογισμός για την τριετία είναι 38 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες έχει οριστεί στις 8 Μαΐου. Ουσιαστικά, το Υπουργείο έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε τριετή ορίζοντα υλοποίησης του κρατικού προγράμματος δακοκτονίας. Αυτό φάνηκε και από τους κατά τόπους διαγωνισμούς ανάδειξης εργολάβων για δολωματικούς ψεκασμούς και τοποθέτηση παγίδων, που έχουν ήδη προκηρυχθεί από τις νομαρχίες ή τις περιφέρειες σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές.

Οι εν εξελίξει τοπικοί διαγωνισμοί είναι 4 (Χίος, Κέρκυρα, Δωδεκάνησα και Λάρισα), ενώ στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών είναι 18: Βοιωτία (παγιδοθεσία), Βοιωτία (ψεκασμός), Μαγνησία και Σποράδες (ψεκασμός και παγιδοθεσία), Λακωνία (παγιδοθεσία), Λασίθι (παγιδοθεσία), Φωκίδα (ψεκασμός), Χαλκιδική (ψεκασμός), Πρέβεζα (ψεκασμός), Χανιά (παγιδοθεσία), Περιφέρεια Κρήτης (ψεκασμός), Φθιώτιδα (παγιδοθεσία), Φθιώτιδα (ψεκασμός), Ηράκλειο (παγιδοθεσία), Κορινθία (ψεκασμός), Εύβοια (ψεκασμός), Λέσβος (παγιδοθεσία), Λέσβος (ψεκασμός) και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ψεκασμός).

Οι 8 διαγωνισμοί από τους συνολικά 22 έχουν ορίζοντα υλοποίησης τριετίας. Βέβαια, αναμένονται κι άλλες προκηρύξεις το επόμενο διάστημα.

Πάντως, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανού, οι περιφερειακές ενότητες έχουν στη διάθεσή τους αποθέματα υλικών δακοκτονίας για τουλάχιστον δύο δολωματικούς ψεκασμούς.

Τι αναφέρει η προκήρυξη

Η διακήρυξη 3631/ΔΑ/2026 αφορά τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών δακοκτονίας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα έτη 2026-2028.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια διαφόρων υλικών, όπως ελκυστικές ουσίες, εντομοκτόνα (π.χ. spinosad, deltamethrin, cyantraniliprole) και δακοπαγίδες. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε 38.038.502,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ή 42.993.699,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η δαπάνη υποδιαιρείται σε:

•11.490.230 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το πρώτο έτος (2026).

•13.274.136 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά έτος για την περίοδο 2027-2028.

Η συμφωνία-πλαίσιο έχει διάρκεια δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (α/α 441094) με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα (είδη υλικών) της διακήρυξης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8η Μαΐου 2026.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως:

•Οικονομική επάρκεια: Μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών ετών (2023-2025) τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.

•Τεχνική ικανότητα: Απόδειξη εμπειρίας σε παρόμοιες συμβάσεις κατά την τελευταία πενταετία.

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν τα υλικά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς. Τα υλικά υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και δειγματοληψίες από αρμόδιες επιτροπές πριν την οριστική παραλαβή τους.