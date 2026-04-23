Καλαμάτα: «Καμπανάκι» για το γλοιοσπόριο στην κρίσιμη περίοδο της ανθοφορίας

Την ανάγκη αυξημένης προσοχής των ελαιοπαραγωγών απέναντι στο γλοιοσπόριο, ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη φάση της ανθοφορίας, ανέδειξε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νηλέας, Γιώργος Κόκκινος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό στον Αέρα» στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας.

Βασικό αντικείμενο της συνέντευξης αποτέλεσε η εξάπλωση του γλοιοσπορίου και η ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης και προληπτικής δράσης από την πλευρά των παραγωγών, σε μια περίοδο που, όπως επισημάνθηκε, είναι καθοριστική για την εξέλιξη της νέας ελαιοκομικής χρονιάς.

Ο κ. Κόκκινος σημείωσε, ότι η εικόνα της ανθοφορίας αυτή τη στιγμή δείχνει, σε πρώτη φάση, θετικά στοιχεία για την επόμενη παραγωγή, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως πλέον δεν υπάρχουν βεβαιότητες, καθώς η πορεία της καλλιέργειας επηρεάζεται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες, όπως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και οι ασθένειες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γλοιοσπόριο, το οποίο, όπως ανέφερε, προκάλεσε πέρυσι πολύ μεγάλη διασπορά μολυσμάτων, ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό. Όπως εξήγησε, σύμφωνα και με όσα παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση στη Χώρα, ο μύκητας είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός, μολύνει τα άνθη και στη συνέχεια μπορεί να εισχωρήσει στο καρπίδιο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα αργότερα.

Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ειδικά στις περιοχές όπου υπάρχει ιστορικό προσβολών, σε συνδυασμό με τη φετινή αυξημένη υγρασία, θα πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη για προληπτικές επεμβάσεις. Μάλιστα, ανέφερε ότι ήδη σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται ξερά ανθάκια, κάτι που εντείνει την ανησυχία και καθιστά αναγκαία τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης.

Ο πρόεδρος του Νηλέα επεσήμανε ακόμη ότι πολλοί παραγωγοί, κυρίως όσοι δεν είναι επαγγελματίες, δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της ασθένειας και το γεγονός ότι, όπως όλα δείχνουν, το γλοιοσπόριο «ήρθε για να μείνει». Όπως ανέφερε, οι νέες κλιματικές συνθήκες, με αυξημένη υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, ευνοούν πλέον την ανάπτυξη του μύκητα.

Στη συνέντευξη έγινε αναφορά και στη σχέση του γλοιοσπορίου με τον δάκο, με τον κ. Κόκκινο να επισημαίνει ότι οι προσβολές από δάκο μπορούν να λειτουργήσουν ως «πύλη εισόδου» για την ασθένεια. Με αυτό το δεδομένο, υπογράμμισε ότι η δακοκτονία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ενώ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις χρόνιες αδυναμίες και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον τρόπο εφαρμογής της.

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή σύσταση προς τους παραγωγούς να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με γεωπόνους και ειδικούς, προκειμένου να λαμβάνουν τις κατάλληλες οδηγίες και να μην αντιμετωπίζουν την καλλιέργεια με παλιές πρακτικές που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα σημερινά δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα της χρονιάς, σημείωσε ότι η ανθοφορία εξελίσσεται ομαλά και ότι οι φετινές βροχοπτώσεις βοήθησαν σημαντικά τόσο τα δέντρα όσο και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Ωστόσο, όπως είπε, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς η τελική πορεία της παραγωγής θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες το επόμενο διάστημα.

Αναφερόμενος τέλος, στις τιμές του ελαιολάδου είπε, ότι αυτή την περίοδο κινούνται περίπου στα 4,50 με 4,60 ευρώ, επισημαίνοντας πως η αγορά επηρεάζεται έντονα από τις προβλέψεις για την επερχόμενη παραγωγή και από τις διεθνείς εξελίξεις, κυρίως στην Ισπανία.

