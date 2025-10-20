Ενίσχυση συνεργασιών και ανάδειξη της οινικής ταυτότητας της Πελοποννήσου

Τόπος με μακρά οινική παράδοση και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η Πελοπόννησος ενώνει τις περιοχές παραγωγής κρασιού της, μέσα από μια συνεργασία φορέων που στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου οινικού και τουριστικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, στους ιστορικούς χώρους της Achaia Clauss – House of Clauss, το συνέδριο «Διατοπική Συνεργασία: Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ – Achaia Development Agency SA (συντονιστής), σε συνεργασία με τις ΟΤΔ/LEADER Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΕ – Development Agency of Olympia SA και Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων της Πελοποννήσου ως περιοχής με αμπελοοινική ιστορία και πολιτισμό χιλιετιών, μέσα από τη δημιουργία των «Δρόμων Κρασιού», που αναδεικνύουν τις οινικές, γαστρονομικές και πολιτιστικές ιδιότητες της περιοχής και ενισχύουν την ταυτότητα, το πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν των περιοχών παραγωγής οίνου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους της Achaia Clauss, αναδεικνύοντας την αμπελοοινική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα της συνεργασίας, με έμφαση στη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή γευσιγνωσία, όπου οι επισκέπτες δοκίμασαν οίνους από όλη την Πελοπόννησο, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία και την ποιότητα της τοπικής παραγωγής.

Κατά τις εργασίες επισημάνθηκε η σημασία της διατοπικής συνεργασίας για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου ανάπτυξης, προβολής και βιώσιμης διασύνδεσης των οινοπαραγωγικών περιοχών. Δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της ταυτότητας και της αναγνωρισιμότητας των περιοχών μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών που αναδεικνύει το κρασί ως στοιχείο πολιτισμού και εμπειρίας, στην ανάγκη συστηματικής οργάνωσης των «Δρόμων του Κρασιού» με κοινή στρατηγική και ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα, στην ενίσχυση της εκπαίδευσης σε θέματα οινοτουρισμού και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για σύγχρονη προβολή και δικτύωση.

Η συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αναπτυξιακών εταιρειών, οινοποιών και τοπικών κοινωνιών αναδείχθηκε ως καθοριστική για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, βιώσιμου και αναγνωρίσιμου τουριστικού προϊόντος με κεντρικό άξονα το κρασί.