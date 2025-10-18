ΟΕΦ: Κοινό αίτημα αποκατάστασης της νομιμότητας και άμεσης εκκαθάρισης των Προγραμμάτων Εργασίας 2024

Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) από τους νομούς Ηλείας, Ηρακλείου, Λακωνίας και Μεσσηνίας, εκπροσωπώντας 800 και πλέον ελαιοπαραγωγούς με πάνω από 36.000 στρέμματα, κατέθεσαν κοινό υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας την άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει προκύψει με την εκκαθάριση του 1ου έτους των Προγραμμάτων Εργασίας της περιόδου 2023-2027.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με την αιφνίδια τροποποίηση της ΥΑ 1506/206003, στις 20/8/2025, η οποία εισάγει εκ των υστέρων νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις εκκαθάρισης απορρίπτονται εφόσον δεν πληρούνται τα αρχικά κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος – ακόμη και αν το πρόγραμμα είχε εγκριθεί επισήμως από τη διοίκηση.

Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα δικαιοσύνης, διαφάνειας και λειτουργικότητας, καθώς οι ΟΕΦ καλούνται να υποστούν κυρώσεις για σφάλματα που δεν τους αναλογούν, αλλά οφείλονται σε λάθη της διοίκησης, καταστρατηγώντας ευθέως τις θεμελιώδεις αρχές του διοικητικού δικαίου και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης που δεσμεύουν τη διοίκηση σε κάθε στάδιο της δράσης της: Την αρχή της χρηστής διοίκησης, και, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Στο Υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν σαφή αναπτυξιακό και παραγωγικό προσανατολισμό και οι ΟΕΦ έχουν ήδη καταβάλει ίδια κεφάλαια για την κάλυψη και την εξόφληση των δαπανών του πρώτου έτους. Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην εκκαθάριση και στην καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης έχει οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική αιμορραγία και λειτουργικές δυσχέρειες για τις ΟΕΦ, απειλώντας τη συνέχιση των επενδυτικών τους στόχων, αλλά και τη βιωσιμότητά τους.

«Ζητούμε να μην επιβληθούν κυρώσεις για σφάλματα που δεν μας αναλογούν και να καταβληθεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση η ενίσχυση που μας αντιστοιχεί», αναφέρεται στο υπόμνημα. Οι ΟΕΦ καλούν το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσουν άμεσα στην εκκαθάριση και στην πληρωμή των ενισχύσεων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ομαλή συνέχεια των Προγραμμάτων Εργασίας.