Επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Anuga 2025

Στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «Anuga 2025», που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Κολωνία της Γερμανίας, συμμετείχε το Επιμελητήριο Αχαΐας, μαζί με πέντε δυναμικές επιχειρήσεις-μέλη του.

Η συμμετοχή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Η Anuga αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, προσελκύοντας κάθε δύο χρόνια δεκάδες χιλιάδες εμπορικούς επισκέπτες και τους σημαντικότερους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων απ’ όλο τον κόσμο. Οι πέντε επιχειρήσεις από την Αχαΐα που εκπροσώπησαν την περιοχή, προβάλλοντας διεθνώς την ποιότητα, την καινοτομία και τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου, ήταν η Λαιμός Κων. Μον. ΑΕ/Κουνινιώτης – σταφίδες, Δ. Σοφός – Β. Παναγιωτόπουλος ΟΕ/TRUFFLE THEORY – τρούφες, μανιτάρια, Nostalgaia ΙΚΕ – ελαιόλαδο, Αχαϊκή Γη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Achaeanland Oil Products) – ελαιόλαδο και ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ – βιομηχανία παγωτού και ζαχαροπλαστικής. Το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσώπησαν στην έκθεση ο πρόεδρος Θεόδωρος Λουλούδης και ο οικονομικός επόπτης Φοίβος Καρακίτσος.