Ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας και Λευκωσίας για τον αφθώδη πυρετό

Στο πλαίσιο της συνάντησης μεταξύ της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δρος Μαρίας Παναγιώτου, και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, συζητήθηκε η κτηνιατρική κρίση του αφθώδους πυρετού και αποφασίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε:

-Συστηματική ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων, με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον περιορισμό της διασποράς και την εκρίζωση της νόσου.

-Στενότερη συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και επιστημονικών ομάδων, σε τεχνικό επίπεδο, για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.

-Περαιτέρω ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών, με πλήρη ευθυγράμμιση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

-Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην κλινική επιτήρηση και στη διαχείριση εστιών, περιλαμβανομένων διαδικασιών απολύμανσης, ελέγχων μετακινήσεων, μέτρων βιοασφάλειας, θανατώσεων και υγειονομικής ταφής και καύσης.

-Διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ανταπόκρισης και τη διεκδίκηση στήριξης όπου απαιτείται.

-Διερεύνηση συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής προσωπικού και τεχνογνωσίας.

-Ανταλλαγή απόψεων για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τομέα.

-Συντονισμένη ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους, με σαφείς και εφαρμόσιμες οδηγίες που ενισχύουν την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη.