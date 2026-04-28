Κρήτη: Εκπαίδευση για ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς και τυποποιητές, για την ποιότητα του λαδιού

Εκπαιδευτικές ενημερώσεις για την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου «Κρήτη/Kriti», διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τους Δήμους Ιεράπετρας και Αρχανών-Αστερουσίων. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εκδήλωση, με θέμα: «Η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΚΡΗΤΗ/KRITΙ, στο ελαιουργείο και την τυποποίηση», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στο Πολιτιστικό Κέντρο Παχείας Άμμου Ιεράπετρας (πρώην Τελωνείο), στις 11:00 πμ, Δήμου Ιεράπετρας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις με θεματολογία: την παρουσίαση του έργου «Κρήτη/Kriti», τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ωφέλιμα συστατικά του ελαιόλαδου, καθώς και τους ρυπαντές του, τις ποιοτικές κατηγορίες και οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιόλαδου, ορθές πρακτικές και σύγχρονες τεχνικές στο ελαιουργείο, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υποβάθμιση της ποιότητας κατά την παραλαβή και τυποποίηση του ελαιόλαδου, τον διαχωρισμό παρτίδων, καθώς και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η δεύτερη εκδήλωση με θέμα: «Η ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΚΡΗΤΗ/KRITΙ», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στην Παλιά Ηλεκτρική στις Αρχάνες, στις 17:00 μμ, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στην παρουσίαση του έργου «Κρήτη/Kriti» και στις προδιαγραφές του ελαιολάδου «Κρήτη/Kriti». Αναλύονται επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά του, καθώς και οι ορθές γεωργικές πρακτικές στο ελαιώνα. Επιπλέον, εξετάζεται η οργανοληπτική αξιολόγηση του ελαιολάδου, οι βέλτιστες πρακτικές στο ελαιουργείο και κατά την τυποποίηση, καθώς και η ορθολογική διαχείριση της άρδευσης των ελαιώνων. Την εκδήλωση υποστηρίζουν οι: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου και ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας τόνισε: «Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με έμφαση στην ελαιοκομία, αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Σταθερός μας στόχος είναι η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο “Κρήτη/Kriti” συνιστά έναν ισχυρό πρεσβευτή του τόπου μας και είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε την υψηλή του αξία σε κάθε στάδιο, από την παραγωγή έως και τη διάθεσή του στην αγορά». Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

