Περιζήτητα τα κορινθιακά δενδρύλλια φιστικιάς

Το εμπάργκο των ΗΠΑ στο Ιράν αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη, την τελευταία δεκαετία, της παραγωγής φυτών φιστικιάς στην Κορινθία, τα οποία μέχρι τότε εισάγονταν από το Ιράν σε μεγάλες ποσότητες.

Οι φυτωριούχοι της Κορινθίας αντιλήφθηκαν το κενό που δημιουργήθηκε και, με δεδομένο ότι το Ιράν αποτελεί την πρώτη παγκόσμια δύναμη στον κόσμο στον συγκεκριμένο τομέα, προχώρησαν στην παραγωγή, καλύπτοντας τις ανάγκες που προέκυψαν τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε μέρος της διεθνούς.

Ο πρόεδρος των φυτωριούχων, Σωτήρης Σαλής, αναφερόμενος στις επιπτώσεις, τόνισε ότι: «Από το εμπάργκο μέχρι σήμερα έχουν ανατραπεί όλα τα δεδομένα και πλέον η Κορινθία παράγει 500.000 φυτά ετησίως. Παράλληλα, άρχισαν να φυτεύονται φιστικιές κυρίως στη Θεσσαλία, τη Χαλκιδική αλλά και στην Πελοπόννησο. Η τιμή του φιστικιού εκτοξεύθηκε και έτσι ο παραγωγός λαμβάνει περίπου 10 ευρώ το κιλό. Πέρα από την εσωτερική αγορά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και μεγάλης έκτασης φυτεύσεις στην Ισπανία».

Σε ό,τι αφορά τις ποικιλίες, ο Σωτήρης Σαλής δήλωσε ότι: «Η βάση είναι το φιστίκι Αιγίνης, αλλά πλέον έχουν προκύψει και άλλες ποικιλίες. Η ποικιλία “Ποντίκης” δημιουργήθηκε από σπορόφυτα της ποικιλίας Αίγινα και πήρε το όνομά της από τον καθηγητή Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Ποντίκη».

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η τιμή του φυτού ξεκινά από τα 10 ευρώ και μπορεί να φτάσει πολύ υψηλότερα, ανάλογα με την ποικιλία και το μέγεθος του φιστικιού που παράγεται.