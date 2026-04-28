Προσδοκίες για αύξηση στην τιμή του βερίκοκου

Μοιρασμένες είναι οι εκτιμήσεις για την καλλιέργεια του βερίκοκου στην Αργολίδα, η οποία την περασμένη χρονιά δοκιμάστηκε, συνεχίζοντας τον κύκλο των έντονων διακυμάνσεων. Αυτό που έχει καταστεί πλέον σαφές είναι ότι η παραγωγή θα διαφοροποιείται από ποικιλία σε ποικιλία, διαμορφώνοντας αντίστοιχα διαφορετική εικόνα και στις εμπορικές σχέσεις των παραγωγών.

Ο παραγωγός Θωμάς Φάκλαρης από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκαφιδακίου δήλωσε: «Τα Μπεμπέκο παρουσιάζουν μια εικόνα μέτρια προς καλή, ωστόσο η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί σε περίπου δέκα ημέρες. Προβλήματα εμφανίζουν και ορισμένες νέες ποικιλίες, αλλά θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθούν, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν».

Το βασικό ζήτημα για τη φετινή χρονιά, που αφορά το σύνολο των παραγωγών, είναι η αύξηση του κόστους καλλιέργειας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Φάκλαρης: «Όλοι έχουν βάλει περισσότερα χρήματα από την τσέπη τους για να καλυφθούν οι ανάγκες, κάτι που τελικά επιβαρύνει το προϊόν. Ο μεγάλος χαμένος από την ακρίβεια θα είναι ο παραγωγός. Για να πούμε ότι υπάρχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και κάποιο κέρδος, η τιμή του βερίκοκου θα πρέπει να κινηθεί από 0,80 έως 1 ευρώ το κιλό. Εξαίρεση αποτελεί το Μπεμπέκο, που έχει χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη απόδοση και εκτιμάται ότι θα κινηθεί γύρω στα 0,50 ευρώ το κιλό».