Έντονη αντίδραση της ΠΕΦΑΣΥ για τους φορολογικούς ελέγχους στα ΚΥΔ

Τη δική της απάντηση δίνει η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Α’ & Β’ Βαθμού για την Υποστήριξη του Αγροτικού Χώρου (ΠΕΦΑΣΥ), μετά τη δημοσιοποίηση της εντολής της ΑΑΔΕ για εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη τη χώρα, σε βάθος πενταετίας.

Η Ένωση κάνει λόγο για απόπειρα στοχοποίησης των ΚΥΔ, συνδέοντας τη χρονική συγκυρία των ελέγχων με την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και υποστηρίζει ότι επιχειρείται να παρουσιαστεί μια διαστρεβλωμένη εικόνα για τη φορολογική τους συνέπεια.

Όπως αναφέρει η ΠΕΦΑΣΥ, τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν τεκμηριώνουν τα ποσοστά φοροδιαφυγής που παρουσιάζονται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για λογιστικές αστοχίες και όχι πραγματικές παραβάσεις.

Αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΕΦΑΣΥ, έχει ως εξής:

Μετά από την ανακοίνωση για τους εκτεταμένους φορολογικούς ελέγχους με εντολή της ΑΑΔΕ στα ΚΥΔ σε όλη την επικράτεια σε βάθος πενταετίας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι εντολές ελέγχου είναι πάντα καλοδεχούμενες αφού όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου οι έντιμοι επαγγελματίες όλων των κλάδων επιθυμούν τους ελέγχους για την διασφάλιση της ποιότητας αλλά και της ακεραιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παρατηρούμε όμως ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι που γίνονται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή από την ΑΑΔΕ μάλλον κάποιοι επιχειρούν εντέχνως να τους συνδέσουν με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ στοχοποιώντας τα ΚΥΔ. Η ξεκάθαρη μεθόδευση γίνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή στην βουλή ούτως ώστε το ενδιαφέρον να στραφεί στα ΚΥΔ σε μία ξεκάθαρη προσπάθεια εύρεσης αποδιοπομπαίου τράγου.

Τα μαθηματικά που μάθαμε ωστόσο όλοι μας περνώντας από το Δημοτικό σχολείο μάλλον προσπαθούν κάποιοι να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε. Ανακοινώθηκε ότι ελέγχθηκαν 60 περίπου ΚΥΔ σε όλη την Ελλάδα και το ποσοστό της φοροδιαφυγής φτάνει στο 100%. Αυτό στα απλά μαθηματικά σημαίνει ότι από τον έλεγχο θα έπρεπε να διαπιστωθεί ότι δεν είχε εκδοθεί κανένα φορολογικό παραστατικό τα τελευταία πέντε έτη που αποτελούσαν το αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου. Η ΑΑΔΕ όμως μιλάει συνολικά για περίπου 45.000 παραστατικά που φαίνεται να έχουν παράβαση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το ποσοστό των παραστατικών που έχουν μαρκαριστεί αγγίζουν το 10% του συνόλου των φορολογικών παραστατικών αφού αυτά τα ΚΥΔ αυτά σε βάθος 5ετίας είχαν εκδώσει περισσότερα από 500.000 φορολογικά παραστατικά.

Επίσης τα φερόμενα μαρκαρισμένα παραστατικά που εντόπισαν οι μηχανογραφικοί έλεγχοι και όχι οι επιτόπιοι σε ποσοστό άνω του 70% έχουν εκδοθεί στο επόμενο φορολογικό έτος λόγω του ότι η υπηρεσία ολοκληρώθηκε μεταγενέστερα από το έτος έναρξης της αρχικής παροχής. Άρα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ΔΕΝ προκύπτει φοροδιαφυγή αλλά έκδοση παραστατικού με την λήξη μίας εκτεταμένης χρονικά παρεχόμενης υπηρεσίας. Το ποσοστό φοροδιαφυγής είναι σημαντικά κάτω από το 4% και όχι τεχνηέντως όπως προσπαθούν κάποιοι να το παρουσιάσουν ως πλήρη φοροδιαφυγή για όλους όσους ελέγχθηκαν. Μετά από τις ενστάσεις και τις προσκομίσεις που ζητήθηκαν από την ΑΑΔΕ, στο μεγαλύτερο μέρος θα μηδενιστούν. Κάποια εκ των ΚΥΔ σφραγίστηκαν για φοροδιαφυγή μικρότερη από 100 ευρώ τον χρόνο. Για παράδειγμα ένα ΚΥΔ μπορεί να σφραγιστεί εάν δεν έχει εκδώσει 20 παραστατικά από τα 17000 στην πενταετία.

Καθώς φαίνεται από τα ποσοστά, τα ΚΥΔ μάλλον συγκαταλέγονται στους πιο τίμιους κλάδους στην αγορά παροχής υπηρεσιών. Η προσπάθεια σπίλωσης των φορέων ΔΕΝ πρόκειται να μείνει αναπάντητη. Σε ένα τρένο που εκτροχιάζεται και λέγεται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει πρώτα να κατηγορηθεί ο οδηγός, ο μηχανικός, η μηχανή και μετά το γρανάζι λειτουργίας του τρένου, γιατί τα ΚΥΔ σε αυτό το σκάνδαλο είναι ένα απλό γρανάζι. Τα οποία μάλιστα επωμίστηκαν όλο το βάρος της διεκπεραίωσης του έργου με πραγματικές θυσίες των υπαλλήλων και των αυτοαπασχολούμενων.