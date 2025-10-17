Κέντρο εμπειρίας του κρασιού για ένα τριήμερο η Κεντρική Μακεδονία

Κέντρο εμπειρίας του κρασιού είναι για ένα τριήμερο (από 16/10 έως 18/10) η Κεντρική Μακεδονία που φιλοξενεί δεκαπέντε χώρες, από τον Λίβανο, την Κύπρο και την Κροατία ως την Πορτογαλία και τη Γαλλία, στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης «Iter Vitis».

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να μεταφέρει το παράδειγμα του οινικού πολιτισμού, καθώς, όπως τόνισε, σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Iter Vitis Εμανουέλα Πάνκε (Emanuela Panke), «ακόμη και αν η πρώτη εξημέρωση του αμπελιού έγινε στον Καύκασο, είναι η Ελλάδα εκείνη που δημιούργησε την κουλτούρα του κρασιού με τα συμπόσια και τη σχέση του κρασιού με το θέατρο και την ποίηση».

Η πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης για το κρασί και το αμπέλι, «Iter Vitis», αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 15 Μαΐου 2009, μετά από πρόταση της ομώνυμης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο Πολιτισμός της αμπέλου και του οίνου, άλλωστε, καθώς και το αμπελοοινικό τοπίο θεωρούνται σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη και ως τέτοια αποτελεί μια ουσιαστική παράμετρο της συλλογικής ιστορίας ενός τόπου.

Η κ. Πάνκε υπογράμμισε την αξία που έχει το κρασί για να δώσει πολιτισμική ταυτότητα σε μια περιοχή, ενώ τόνισε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι κάτι ευρύτερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού περιλαμβάνει πολιτισμούς και θεματικές όπως οι Φοίνικες, ο Ναπολέοντας, οι ιμπρεσιονιστές. «Από το 2007 ο σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα που να δίνει στο κρασί την πολιτισμική αξία που φέρει, όχι μόνο ως εμπορικό προϊόν αλλά ως πολιτισμικό προϊόν» είπε, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος ήταν από τους πρώτους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με θέμα το κρασί ως πολιτισμός και στοιχείο του πολιτισμικού τουρισμού.

Τους συμμετέχοντες στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη καλωσόρισε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου η οποία μετέφερε τον χαιρετισμό της Περιφερειάρχη Αθηνάς Αηδονά. Σε αυτόν η Περιφερειάρχης χαρακτήριζε την Κεντρική Μακεδονία έναν ευλογημένο τόπο, αν αναλογιστεί κανείς την γκάμα των αγροτικών προϊόντων, την πρωτιά στην αύξηση των εξαγωγικών αγροτικών προϊόντων της περιφέρειας και τη μεγάλη ποικιλία των εκλεκτών οίνων. Αναφερόταν ακόμη στην παράδοση της Νάουσας στην οινοποιία και τη συμμετοχή της Περιφέρειας, του δήμου και όλων των φορέων και μελών σε ένα δίκτυο, μια πολιτιστική διαδρομή με κοινό συνδετικό κρίκο το κρασί.

Η κ. Χατζηβασιλείου επισήμανε ότι οι φετινές εργασίες της γενικής συνέλευσης επικεντρώνονται στην βιωσιμότητα, την αειφορία, την καινοτομία και την κοινωνική συμπερίληψη, αξίες που εκφράζουν την οινική φιλοσοφία. Μίλησε για το μοναδικό στην Ευρώπη οινικό απόθεμα που διαθέτει η Μακεδονία, τα διακόσια ενεργά οινοποιεία όπου ο επισκέπτης μπορεί να ζήσει μοναδικές εμπειρίες γευσιγνωσίας και φιλοξενίας και τόνισε: «Για μας το κρασί δεν είναι μόνο προϊόν, είναι πολιτισμός, ιστορία και ταυτότητα. Η μνήμη της γεύσης και της όσφρησης είναι οι πιο δυνατές μνήμες που υπάρχουν. Όταν δημιουργούμε τέτοιες εμπειρίες μνήμης στους τουρίστες αυτό μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Από την πλευρά της η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς Ανδρομάχη Σκρέκα μετέφερε τον χαιρετισμό της Προϊσταμένης του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Μαριάνθης Αναστασιάδου, η οποία υπογράμμισε ότι «ο πολιτισμός της αμπέλου και του οίνου αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής κουλτούρας, οι απαρχές της οποίας ανάγονται στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο, με τη συμβολή των Ελλήνων να είναι θεμελιώδης. Η διονυσιακή πρακτική του συμποσίου, με ευρύτατες οικονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές προεκτάσεις, υπήρξε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά και διακριτικά γνωρίσματα του ελληνικού πολιτισμού που μέσω του εμπορίου και του αποικισμού διαδόθηκε και καθιερώθηκε ευρύτατα».

Εξάλλου, η Αναστασία Γκαδόλου, Γενική Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι το μουσείο έγινε μέλος της Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης «Iter Vitis» από τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ τόνισε ότι η κατανάλωση κρασιού στην αρχαιότητα δεν ήταν μόνο για ευχαρίστηση αλλά ήταν ένας τρόπος κοινωνικής συνοχής. «Όλα τα ευρήματα από την Κεντρική Μακεδονία και τους Μακεδονικούς τάφους υποστηρίζουν αυτή την πολιτιστική διάσταση της κατανάλωσης του κρασιού. Θα πρέπει επίσης να αναφέρω τις περίφημες αγροτικές εγκαταστάσεις παραγωγής κρασιού στη γειτονική μας Πιερία και στην περίφημη θέση Κομπολόι. Από την ανασκαφή που έγινε εκεί το Μουσείο φιλοξενεί και εκθέτει έναν τεράστιο πίθο αποθήκευσης κρασιού στην είσοδό του», συμπλήρωσε.

Τέλος, η Διευθύντρια της Ένωσης Οινοποιών Βορείου Ελλάδας Αλεξάνδρα Ανθίδου αναφέρθηκε στο δίκτυο των δρόμων του κρασιού της βόρειας Ελλάδας που δημιουργήθηκε το 1996. Συγκεκριμένα είπε ότι η αρχή της προόδου έγινε από μια ομάδα φωτισμένων ανθρώπων με ηγέτη τον Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος μαζί με τον Ντίνο Στεργίδη ιδιοκτήτη της έκθεσης Οινόραμα και τον Χρήστο Καρρά γιό του Γιάννη Καρρά και ιδιοκτήτη του ομώνυμου οινοποιείου του Πόρτο Καρράς, εργάστηκαν για τη δημιουργία του δικτύου των δρόμων του κρασιού που περιλαμβάνει οκτώ οινικές διαδρομές στη βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο με 38 οινοποιία σήμερα ανοιχτά στο κοινό. «Ο τουρίστας γίνεται μέρος της δημιουργίας των κρασιών, γιατί κυκλοφορεί στα αμπέλια, μπορεί να πιάσει τα φύλλα, μπορεί να δει την ανάπτυξη της αμπέλου στη διάρκεια της χρονιάς που διαφέρει από εποχή σε εποχή. Όλα αυτά μαζί με τα αρώματα της φύσης, του δρυός των βαρελιών στους χώρους παλαίωσης γίνονται ένα και εισχωρούν στη μνήμη για να τα συναντήσει ξανά στο ποτήρι που θα δοκιμάσει στο σπίτι του, στο οινοποιείο, κάπου αλλού, με φίλους και με παρέα», πρόσθεσε.

Η διοργάνωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης «Iter Vitis» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και την Ένωση Οινοποιών Βορείου Ελλάδας.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ