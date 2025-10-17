Ευλογιά αιγοπροβάτων: Συνελήφθη 60χρονος στο Τελωνείο των Κήπων για παράνομη εισαγωγή εμβολίου

Στη σύλληψη ενός 60χρονου κατοίκου Κομοτηνής προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης (16/10) οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές στο Τελωνείο των Κήπων, καθώς μετά από έρευνα στο όχημά του βρέθηκε ένα κιβώτιο με σκευάσματα – εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος, ενώ κατασχέθηκαν τα παράνομα σκευάσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη δήλωσή του στις αστυνομικές αρχές, ο δράστης παρέλαβε το προαναφερόμενο κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Με αφορμή το συγκεκριμένο συμβάν, όπως επισημαίνουν στελέχη του ΥΠΑΑΤ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.