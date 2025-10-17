1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής από τον ΦΟΔΣΑ

Μια πρωτότυπη και ιδιαίτερα εμπνευσμένη γιορτή ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Επισκευής. Πρόκειται για το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής στην Ελλάδα, που διοργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Επισκευής και στο πλαίσιο του έργου EURO MED REP.PER PERSPECTIVE, το οποίο εστιάζει στην ενίσχυση της οικονομίας των επισκευών στην περιοχή της Μεσογείου.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της κυκλικής οικονομίας, της υπεύθυνης κατανάλωσης και της δημιουργικής επανάχρησης. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης, η αξία του παλιού γίνεται δύναμη για το μέλλον. «Μέσα από το πρώτο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής στην Ελλάδα, θέλουμε να μεταδώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η μέριμνα για όσα ήδη έχουμε είναι πράξη σεβασμού προς τον τόπο μας, το περιβάλλον και τους ανθρώπους γύρω μας. Η Κεντρική Μακεδονία ανοίγει δρόμους, εμπνέει και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινή μας ζωή», τονίζει. Στην καρδιά του φεστιβάλ, η εκδήλωση φέρνει στο προσκήνιο πολιτικές, πρακτικές και ιστορίες που δείχνουν τον δρόμο προς μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα. Οι τρεις θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν ιστορίες και συζητήσεις με φορείς της πόλης και επαγγελματίες, αλλά και παρουσίαση καινοτομιών που εμπνέουν. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους δημιουργούς, καθώς το φεστιβάλ σηματοδοτεί την πράξη και τη συμμετοχή. «Στην Κεντρική Μακεδονία αλλάζουμε κουλτούρα, διαμορφώνεται μια νέα αντίληψη. Η επισκευή, η επαναχρησιμοποίηση και η φροντίδα των αντικειμένων μας δεν αποτελούν πια απλές ατομικές επιλογές, αλλά κοινές αξίες, που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευαισθησία», επισημαίνει ο ίδιος.

Ευρεία γκάμα

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να πιάσουν εργαλεία και να δώσουν νέα ζωή σε αγαπημένα αντικείμενα, όπως επιδιόρθωση ρούχων, μεταποίηση επίπλων, φροντίδα ποδηλάτων, επισκευή μικροσυσκευών, βιβλιοδεσία και χειροτεχνία. Για τους μικρούς επισκέπτες, οι επισκευές και επιδιορθώσεις θα αφορούν περιβαλλοντικά παιχνίδια και παιχνίδια αντιστοίχισης εργαλείων, εργαστήρια επανάχρησης αντικειμένων, τετραδίων και αξεσουάρ, όπως και δημιουργίες από άχρηστα υλικά. Το 1ο Φεστιβάλ Επισκευής θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο (18/10), από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.