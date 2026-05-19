Έντονος σκεπτικισμός για το μέλλον του ελαιολάδου και της ελιάς στην Καλαμάτα

Η καινοτομία και η βιωσιμότητα, αλλά και ο πολιτισμός με την τέχνη, συνέθεσαν ένα ιδιαίτερα όμορφο διήμερο στο αναβαθμισμένο 12ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς, το οποίο και φέτος παρουσιάστηκε σημαντικά εμπλουτισμένο ως προς τη θεματολογία του.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας Μιχάλης Αντωνόπουλος, που εμπνεύστηκε αυτόν τον θεσμό και παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξή του, σε μια συνεχή προσπάθεια ανάδειξης του ελαιολάδου και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του κοινού μέσα από τη μεταφορά γνώσης και εμπειριών, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, επειδή υπήρχαν αποθέματα που δεν είχαν εξαντληθεί, δημιουργήθηκε πλεόνασμα για ανάμιξη. Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η δική μας αγορά είναι η ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, στο μέλλον ανησυχώ για την πορεία μας, καθώς βλέπω ότι η συμφωνία με τη Mercosur προχωρά και δεν γνωρίζουμε τι επιπτώσεις θα έχει στα δικά μας προϊόντα.

Οι φετινές τιμές είναι απογοητευτικές για να συνεχίσουμε την καλλιέργεια, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε κλιματικές αλλαγές και εντυπωσιακή άνοδο στο ενεργειακό κόστος. Περιμένουμε ακόμη δυσκολότερες ημέρες για την ελαιοκομία και ο Έλληνας παραγωγός θα βρεθεί σε χειρότερη θέση. Σε ό,τι αφορά την επιτραπέζια ελιά, θα σας πω ότι ήδη πολλοί παραγωγοί ξεριζώνουν ελιές και φυτεύουν αβοκάντο, ιδιαίτερα στη Δυτική Μεσσηνία».

Κλείνοντας, ο Μιχάλης Αντωνόπουλος επεσήμανε ότι στα προβλήματα του κλάδου θα προστεθούν τόσο η ποιότητα όσο και η επάρκεια του νερού.