AM-Θ: «Πάγωσε» το σιδηροδρομικό έργο Νέα Καρβάλη – Τοξότες λόγω σοβαρών ζητημάτων ασφάλειας

«Μπλόκο» έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο μεγάλο σιδηροδρομικό έργο Νέα Καρβάλη – Τοξότες, προϋπολογισμού περίπου 193 εκατομμυρίων ευρώ, οδηγώντας ουσιαστικά στην ακύρωση της σύμβασης και, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απώλεια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για το έργο.

Η υπόθεση αφορά τη νέα σιδηροδρομική γραμμή μήκους περίπου 32 χιλιομέτρων που θα συνέδεε τη Νέα Καρβάλη με τους Τοξότες, καθώς και τον κλάδο σύνδεσης με το νέο εμπορευματικό λιμάνι Καβάλας. Ωστόσο, η πορεία του έργου συνοδεύτηκε από σοβαρές αντιδράσεις, προσφυγές και ενστάσεις σχετικά με την ασφάλεια του σχεδιασμού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε πως κατά την αρχική μελέτη και δημοπράτηση του έργου δεν είχαν ληφθεί επαρκώς υπόψη κρίσιμα ζητήματα επικινδυνότητας, καθώς η γραμμή και ιδιαίτερα ο Εμπορευματικός Σταθμός Διαλογής βρίσκονταν πολύ κοντά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης αμμωνίας, οξέων και λιπασμάτων, αλλά και σε υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου.

Οι δικαστικές και τεχνικές εξελίξεις που ακολούθησαν ανέδειξαν – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – τον κίνδυνο πρόκλησης ακόμη και μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, ειδικά σε περίπτωση μεταφοράς επικίνδυνων υλικών μέσω του σιδηροδρόμου.

Μάλιστα, μετά τις παρεμβάσεις και τις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση νέων ειδικών μελετών επικινδυνότητας, ενώ ζητήθηκαν σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό του έργου. Ανάμεσα στα μέτρα που προτάθηκαν ήταν η κατασκευή ειδικών προστατευτικών έργων, αντιεκρηκτικών κατασκευών, η μετατόπιση του Σταθμού Διαλογής, αλλά και η υπογειοποίηση τμήματος της γραμμής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε τελικά ότι οι αλλαγές αυτές διαφοροποιούν ουσιαστικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά δημοπρατηθεί, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες και για την ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος υπό τα νέα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχος του έργου είχε ανακηρυχθεί η ΤΕΡΝΑ, ενώ η χρηματοδότηση προερχόταν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Connecting Europe Facility 2021-2027.

Πηγή: gnomionline.gr, xanthinews.gr με στοιχεία από το ethnos.gr