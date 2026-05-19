Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη – Αποσπoύσαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών

Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Η υπόθεση αφορά τρία βασικά πρόσωπα, μέλη της ίδιας οικογένειας: δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και τον 43χρονο θείο τους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει οργανωμένο δίκτυο, το οποίο από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου και στα Βορίζια Ηρακλείου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι ασκούσαν πιέσεις σε πολίτες προκειμένου να τους παραχωρούν, ακόμη και εικονικά, αγροτικές εκτάσεις ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σε περιπτώσεις άρνησης, προχωρούσαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε πράξεις εκδίκησης και εκφοβισμού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και περιουσίες.

Ενδεικτική είναι υπόθεση του 2022, κατά την οποία φέρονται να κατέστρεψαν περίπου 400 δέντρα και αμπέλια, μεταξύ των οποίων 140 ελαιόδεντρα. Σε άλλη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έβαλαν φωτιά σε αγροτικό όχημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, η ομάδα φέρεται να εκμεταλλευόταν ακόμη και ζωικό κεφάλαιο τρίτων, προκειμένου να εμφανίζει ψευδή στοιχεία για την είσπραξη επιδοτήσεων.

Ήδη τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Παρασκευή. Ο 43χρονος θείος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κρήτη προκειμένου να δώσει τη δική του απολογία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ τρεις ακόμη συλληφθέντες για υποθέσεις ζωοκλοπών φέρονται να έχουν έμμεση σχέση με τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένες υποθέσεις εξετάζονται ξεχωριστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη δικογραφία να έχει διαχωριστεί ως προς το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας.

