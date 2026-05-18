Τοπικά προϊόντα και πολιτιστική γαστρονομία του Κιλκίς στο επίκεντρο εκδήλωσης της ΑΝΚΙ

Μια ξεχωριστή βραδιά, αφιερωμένη στη γαστρονομική ψυχή του Κιλκίς, παρουσίασε η Αναπτυξιακή Κιλκίς, αναδεικνύοντας τον πλούτο των τοπικών προϊόντων και τη βαθιά τους σύνδεση με την παράδοση, την οικογένεια και την καθημερινότητα του τόπου.

Η εκδήλωση της 8ης Μαΐου με τίτλο «Ο γαστρονομικός θησαυρός του Κιλκίς – Αυθεντικά προϊόντα και λαχταριστές συνταγές», στην οποία παρουσιάστηκε η ειδική έκδοση της ΑΝΚΙ, συγκέντρωσε ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες της εστίασης, παραγωγούς και φορείς, αναδεικνύοντας τη γαστρονομία ως έναν ζωντανό πολιτιστικό πυλώνα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ιδέα ότι η τοπική κουζίνα δεν αποτελεί απλώς μια συλλογή συνταγών, αλλά έναν πολύτιμο κρίκο μνήμης που ενώνει γενιές, γειτονιές και κοινότητες. Οι εισηγήσεις ανέδειξαν τη δυναμική της γαστρονομίας ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης, συνδέοντας τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, την εστίαση και τον τουρισμό σε ένα ενιαίο αφήγημα.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς, με τον δήμαρχο Δημήτρη Κυριακίδη να δίνει το στίγμα της σημασίας της τοπικής γαστρονομίας. Όπως σημείωσε, η μνήμη των γεύσεων αποτελεί τον αδιάσπαστο κρίκο που συνδέει τον άνθρωπο με την οικογένεια, την παράδοση και την ιστορία του τόπου.

Ο κ. Κυριακίδης τόνισε, επίσης, ότι η προσπάθεια της Αναπτυξιακής Κιλκίς μετατρέπει τη γαστρονομία από απλή εμπειρία σε ζωντανή μορφή πολιτισμού, φιλοξενίας και ταυτότητας, φέρνοντας παράλληλα στο προσκήνιο τους ευλογημένους καρπούς της γης και τις αξίες της αγροτικής παραγωγής.