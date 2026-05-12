Πανελλήνιο Forum Αγροοικολογίας 2026 τον Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα

Μια νέα πανελλήνια συνάντηση για το παρόν & μέλλον της ελληνικής γεωργίας θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Σεπτεμβρίου στην Καλαμάτα, με θέμα την Αγροοικολογία, για την βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των αγρο-διατροφικών συστημάτων παραγωγής.

Το πρόγραμμα του Πανελλήνιου Forum Αγροοικολογίας περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς (FAO, IFOAM, Agroecology Europe & Via Campesina), επιστημονικές συνεδρίες από κύριους ακαδημαϊκούς & ερευνητικούς φορείς (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΠΑ, ΑΠΘ, Μπενάκειο Ινστιτούτο, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωργικών επιστημών, Κολλέγιο Περρωτής κ.α.), συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας, με εκπροσώπους παραγωγών και του ακαδημαϊκού κόσμου, και συμμετοχικά εργαστήρια.

Ξεχωριστή θέση θα έχει και ειδική θεματική ημέρα για τις αγροοικολογικές προσεγγίσεις στην ελαιοκαλλιέργεια, σε συνεργασία με την Ομάδα Παραγωγών Νηλέας και την με συμμετοχή εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Jaén της Ισπανίας.

Η Αγροοικολογία αποτελεί μια προσέγγιση που αντιμετωπίζει τη γεωργία με ολιστικό τρόπο, συνδέοντας το περιβάλλον, την παραγωγή τροφίμων, την τοπική γνώση, την κοινωνία και την οικονομία. Προωθεί πιο βιώσιμα, ανθεκτικά και δίκαια αγροδιατροφικά συστήματα, με έμφαση στις τοπικές λύσεις, τη συνεργασία και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με τον συντονιστή της διοργάνωσης Δρ. Βασίλη Γκισάκη, γεωπόνο-κύριο ερευνητή στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΕΛΥΑ, το Forum φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα διαλόγου, όχι μόνο για την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, αλλά και για αγρότες, γεωπόνους, φοιτητές, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, στελέχη της αυτοδιοίκησης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την ποιότητα της τροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να προχωρήσουν σε εγγραφή συμμετοχής, ενώ έχει ανοίξει και η υποβολή περιλήψεων για τις επιστημονικές συνεδρίες (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων την 30η Ιουνίου 2026).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, θεματικές και διαδικασία συμμετοχής είναι στην επίσημη σελίδα του Forum: https://agroecology.gr/index.php/forum/

Το Forum συνδιοργανώνεται από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το Αγροοικολογικό Δίκτο Ελλάδος και την Ο. Π. Νηλέας ενώ στηρίζεται από το Agroecology Europe Association, το Δήμο Καλαμάτας και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.