Εντοπίστηκαν 120 αιγοπρόβατα με ύποπτα συμπτώματα της ζωονόσου της Ευλογιάς στη Νέα Μανωλάδα

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων φαίνεται πως χτύπησε και αιγοπρόβατα στην Ηλεία, καθώς εντοπίστηκαν περίπου 120 ζώα με συμπτώματα της ζωονόσου σε κοπάδι στην περιοχή της Νέας Μανωλάδας. Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα επιβεβαιώσουν τα πιθανά κρούσματα με τη ζωονόσο στα συγκεκριμένα αιγοπρόβατα, ενώ ήδη η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας έχει αναλάβει να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου της ευλογιάς σε άλλα αιγοπρόβατα στην περιοχή και γενικότερα στην Ηλεία.

Μέτρα πρόληψης και αποτροπής της εξάπλωσης

Από την πλευρά της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην Ηλεία, σε αρκετά σημεία, ήδη λειτουργούν σταθμοί απολύμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η πιθανή εξάπλωση της νόσου σε άλλα κοπάδια. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, διενεργούν εντατικούς ελέγχους και παρακολουθούν στενά τις μετακινήσεις ζώων.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη λάβει οδηγίες για αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στις μονάδες τους, με περιορισμό επισκέψεων, σχολαστική καθαριότητα και απολυμάνσεις, ενώ έχει δοθεί εντολή να δηλώνονται άμεσα οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα σε ζώα.