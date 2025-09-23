Ημαθία: Νέα μέτρα για τη διακίνηση ζωοτροφών λόγω ευλογιάς – Μαζικές θανατώσεις στον δήμο Αλεξάνδρειας

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ενημερώνει παραγωγούς και επιχειρήσεις ζωοτροφών ότι τίθενται σε ισχύ ειδικά μέτρα για τη διακίνηση και την ασφάλεια των ζωοτροφών, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Ευλογιάς αιγοπροβάτων στην περιοχή.

Στόχος είναι η προστασία της κτηνοτροφίας και ο περιορισμός της εξάπλωσης της νόσου, μέσα από ελέγχους, άδειες διακίνησης και αυστηρούς κανόνες καθαριότητας και απολύμανσης.

Τα μέτρα αφορούν επιχειρήσεις και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, αλλά και όσους διακινούν ζωοτροφές προς ή από τις ζώνες αυτές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Ημαθίας:

«Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνει ειδικά μέτρα διακίνησης και βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις ζωοτροφών και οι παραγωγοί πρώτων υλών ζωοτροφών (π.χ. αραβόσιτος, μηδική), μετά την επιβεβαίωση πολλαπλών εστιών Ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή μας.

Με αφορμή τις αποφάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ημαθίας σχετικά με την επιβεβαίωση εστιών Ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ανακοινώνει ότι καμία επιχείρηση παραγωγής ή διακίνησης ζωοτροφών ή παραγωγός πρώτων υλών ζωοτροφών που βρίσκεται εντός ζώνης προστασίας ή επιτήρησης δεν δύναται να διακινήσει τα προϊόντα του χωρίς άδεια από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Επόπτη Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (ΔΑΟΚ ή ΤΑΑΕ). Η άδεια χορηγείται μόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι οι ζωοτροφές φυτικής προέλευσης και οι πρώτες ύλες (αραβόσιτος, σανό, άχυρο κ.λπ.), προέρχονται από περιοχές χωρίς αιγοπρόβατα ή από εγκαταστάσεις εκτός της ζώνης, ανάλογα με τη θέση της επιχείρησης. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η χρήση για την οποία προορίζεται η πρώτη ύλη, καθώς υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τροφές άλλων ζώων, παραγωγή ζωοτροφών που θα υποστούν θερμική επεξεργασία, χρήση για προϊόντα ανθρώπινης κατανάλωσης (αφορά τον αραβόσιτο).

Όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση, εμπορία και παραγωγή ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών (εκτός των αγροτών) πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ζωοτροφών, διαφορετικά δε θα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διακίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λήψη αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας κατά τη μεταφορά των ζωοτροφών, όπως η απολύμανση των μεταφορικών μέσων, η χρήση φόρμας μιας χρήσης και ποδοναρίων από τους οδηγούς κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, καθώς και η επιτόπια απόρριψη και καταστροφή υλικών όπου απαιτείται. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις εκτός ζωνών που διακινούν ζωοτροφές προς εγκαταστάσεις εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης πρέπει να εφαρμόζουν απολύμανση κατά την άφιξη και αναχώρηση των οχημάτων από τις εγκαταστάσεις και κατά την έξοδο από τις ζώνες. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις εντός ζωνών που μετακινούν ζωοτροφές εντός ή εκτός αυτών, οφείλουν να απολυμαίνουν τα οχήματα κατά την άφιξη, αναχώρηση και επιστροφή στην επιχείρηση και κατά την έξοδο από τις ζώνες.

Σε όλες τις περιπτώσεις, συνιστάται προηγούμενο πλύσιμο των ελαστικών των οχημάτων για την απομάκρυνση τυχόν χώματος, ώστε η απολύμανση να είναι αποτελεσματική και να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και την περιορισμένη διασπορά της Ευλογιάς στην ελληνική κτηνοτροφία».