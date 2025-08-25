Ερύμανθος: Συλλήψεις για παράνομη μετακίνηση αιγοπροβάτων σε ζώνη με κρούσματα ευλογιάς

Σοβαρό περιστατικό παράνομης μετακίνησης αιγοπροβάτων σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Ερύμανθο, όπου αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος συνέλαβαν δύο άνδρες που μετέφεραν με φορτηγό 58 αιγοπρόβατα σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί απαγορευμένη ζώνη μετακινήσεων λόγω κρουσμάτων ευλογιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προβεί σε αγοραπωλησία των ζώων και τα μετέφεραν σε στάνη, παραβιάζοντας τις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών. Η απαγόρευση ισχύει έπειτα από επιβεβαιωμένη εστία ευλογιάς και έχει οριοθετηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής για την προστασία της δημόσιας και ζωικής υγείας.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν με μεσεγγύηση τόσο τα ζώα όσο και το φορτηγό, ενώ άμεσα ενημερώθηκε η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου και αυτοψίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για μη συμμόρφωση προς αποφάσεις αρμοδίων Αρχών σχετικά με μέτρα προστασίας από ζωονόσους.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυστηρότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην Αχαΐα για την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, νόσου που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κτηνοτροφική κοινότητα της περιοχής.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

Οι κατηγορούμενοι μετέφεραν ξημερώματα με φορτηγό -58- αιγοπρόβατα

Συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή του Ερυμάνθου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για μη συμμόρφωση προς αποφάσεις αρμοδίων Αρχών σχετικά με μέτρα δημόσιας ή ζωικής υγείας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να μεταφέρουν με φορτηγό -58- αιγοπρόβατα, χθες τα ξημερώματα, σε απαγορευμένη ζώνη μετακίνησης αιγοπροβάτων, που έχει οριοθετηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Γενική Διεύθυνση Περ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας/ Διεύθυνση Κτηνιατρικής, κατόπιν επιβεβαίωσης εστίας ευλογίας. Όπως προέκυψε οι δύο κατηγορούμενοι είχαν προχωρήσει σε αγοραπωλησία των ζώων και τα μετέφεραν σε στάνη.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου κατασχέθηκαν με μεσεγγύηση τα αιγοπρόβατα και το φορτηγό και ενημερώθηκε η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για διενέργεια υγειονομικού ελέγχου και αυτοψίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: pelop.gr