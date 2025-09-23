Έκκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας με αφορμή τα κρούσματα ευλογιάς

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για τα κρούσματα ευλογιάς που εντοπίστηκαν, το τελευταίο διάστημα, στη χώρα μας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεταδοτικό ιογενής νόσημα που πλήττει κυρίως τα πρόβατα και σπανιότερα τις αίγες, χωρίς ωστόσο να έχει επίδραση στην υγεία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ,όμως ,μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας μεταφέροντας τον ιό από ζώο σε ζώο. Η Περιφέρεια καλεί τους κτηνοτρόφους να είναι σε εγρήγορση και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Μέτρα που πρέπει να τηρούνται:

Ελαχιστοποίηση των επισκέψεων στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση

Χρήση ειδικής ενδυμασίας για την εργασία στο στάβλο

Να γίνεται απολύμανση με εγκεκριμένα απορρυπαντικά σε κάθε είσοδο-έξοδο του στάβλου

Να μην μετακινούνται τα ζώα χωρίς άδεια

Απαγόρευση εισόδου σε οχήματα, ιδιαίτερα αυτά που μεταφέρουν τα ζώα

Να μην χρησιμοποιούνται τα ίδια εργαλεία στα ζώα

Σχολαστική απολύμανση βυτίων γάλακτος

Προμήθεια ζωοτροφών από αξιόπιστες πηγές

