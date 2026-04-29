Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει τις αγρότισσες, που επιλέχθηκαν για το Εθνικό Συμβούλιο Σόγιας και διορίζει άνδρες στη θέση τους

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε και τις τέσσερις αγρότισσες που είχαν επιλεγεί από τους ομολόγους τους για να τις εκπροσωπήσουν στο United Soybean Board (Ηνωμένο Συμβούλιο Σόγιας) νωρίτερα φέτος, μια σπάνια παρέμβαση από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, όπου τρεις από τις γυναίκες υποψιάστηκαν ότι οφειλόταν στο φύλο τους.

Από το Πεντάγωνο έως το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τις πολιτικές που προωθούν τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη, ή DEI όπως ονομάζεται η συγκεκριμένη πολιτική, από κάθε επίπεδο της κυβέρνησης.

Κανονικά, οι αγρότες σόγιας επιλέγουν τους εκπροσώπους τους και το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) δίνει την έγκρισή του. Αυτή τη φορά, το USDA απέρριψε τουλάχιστον πέντε από τους αγρότες, που είχαν επιλεγεί για το United Soybean Board, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων γυναικών. Δεν έδωσε καμία αιτιολογία, σύμφωνα με τρεις από τις γυναίκες.

Η Sara Stelter, μια αγρότισσα από το Ουισκόνσιν που απομακρύνθηκε από τη θέση της στο συμβούλιο σόγιας, είδε την απόφαση ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής του Τραμπ.

«Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο», είπε η Στέλτερ, «αλλά από άλλες απόψεις, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις γυναίκες, πιστεύω, και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος τους».

Το USDA και το United Soybean Board δεν απάντησαν σε λεπτομερείς ερωτήσεις του δημοσιογράφου του Reuters, σχετικά με τις απορρίψεις, αναφέροντας μόνο ότι ο υπουργός Γεωργίας επιλέγει τα μέλη του συμβουλίου από υποψηφίους που προτείνονται από τα κρατικά συμβούλια. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα παροχής πληροφοριών που ζητούσε οποιαδήποτε αλληλογραφία σχετικά με το θέμα, επικαλούμενος συσσώρευση αιτημάτων, ενώ ένας εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας το Reuters στο USDA.

Η κυβέρνηση κατά το 2025 ανακάλεσε πρωτοβουλίες για την ισότητα των αμοιβών που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση Μπάιντεν και κατάργησε προγράμματα σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που αποσκοπούσαν στη διόρθωση παλαιότερων ανισοτήτων που επηρέαζαν τις γυναίκες και τις μειονοτικές ομάδες. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τέτοια προγράμματα είναι παράνομα βάσει των νόμων κατά των διακρίσεων λόγω φυλής και φύλου, και αντιβαίνουν στην εξέλιξη με βάση την αξία.

Ο Σον Χάρπερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, η έρευνα του οποίου επικεντρώνεται στην ισότητα στον επιχειρηματικό τομέα, την εκπαίδευση και τη χάραξη πολιτικής, δήλωσε ότι η παρέμβαση στο Συμβούλιο της Σόγιας έδειξε ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαφορετικότητα ξεπερνούσε τα συγκεκριμένα προγράμματα DEI και επηρέαζε την ομοσπονδιακή προσέγγιση απέναντι στα συμβούλια που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους.

Ομάδες όπως το United Soybean Board, είπε, «είναι θύματα μιας γενικευμένης εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών κατά του DEI στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Οι ενέργειες του USDA μείωσαν τον αριθμό των γυναικών στο 77μελές συμβούλιο σε πέντε, το χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας. Οι γυναίκες αποτελούν περισσότερο από το ένα τρίτο των αγροτών των ΗΠΑ, αλλά ιστορικά κατείχαν μικρότερο μερίδιο ηγετικών ρόλων σε ομάδες εμπορευμάτων.

Η Σούζαν Γουάτκινς, καλλιεργήτρια σόγιας στη Βιρτζίνια, την οποία απέρριψε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από την απόφαση. «Θα έπρεπε να κρινόμαστε με βάση τα προσόντα μας», είπε. «Είναι πολύ απογοητευτικό.»

Αφού έχασε τη θέση της, η αγρότισσα από το Μίσιγκαν, Κάρλα Σουλτς, δήλωσε ότι ανησυχούσε μήπως οι υπόλοιπες πέντε γυναίκες, που είχαν κερδίσει τις θέσεις τους στο διοικητικό συμβούλιο αντιμετωπίσουν την ίδια τύχη όταν έρθει η ώρα του επαναδιορισμού τους. Η Ντον Σέιερ από τη Νότια Ντακότα, η οποία επίσης απομακρύνθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο.

Ενώ το USDA στόχευσε πέρυσι σε γεωργικά προγράμματα που ανέφεραν την ποικιλομορφία στις αιτήσεις επιχορήγησης για περικοπές χρηματοδότησης, το Συμβούλιο Σόγιας δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική DEI και απαγορεύεται από τον ομοσπονδιακό νόμο να χρησιμοποιεί τα έσοδά του για να επηρεάσει τη νομοθεσία.

Ομάδες παραγωγών σόγιας σε 29 πολιτείες και δύο πολυπολιτειακές περιοχές ορίζουν υποψηφίους για να υπηρετήσουν στο συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον τρόπο διάθεσης των εσόδων από τις υποχρεωτικές εισφορές που εισπράττονται από τους αγρότες για σχεδόν κάθε μπούσελ σόγιας που πωλείται.

Ορισμένα μέλη που είχαν προταθεί στα τέλη του περασμένου έτους έμαθαν ότι οι διορισμοί τους είχαν απορριφθεί από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) μόλις τον Φεβρουάριο, μετά την πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η Γουάτκινς, η οποία είχε υπηρετήσει στο διοικητικό συμβούλιο για έξι χρόνια, είχε επιλεγεί τον Δεκέμβριο για να αναλάβει καθήκοντα ταμία και να επιβλέπει τον προϋπολογισμό του διοικητικού συμβουλίου για το 2026, αλλά πλέον είχε απομακρυνθεί.

Ως συντηρητική που δήλωνε ότι υποστήριζε τον Τραμπ, η Γουάτκινς έψαξε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μια εξήγηση για την απομάκρυνσή της. Αναρωτιόταν αν το πρόβλημα ήταν μια φωτογραφία που είχε τραβηχτεί το 2023 με την ίδια και τον Γκλεν Γιάνγκκιν, τον πρώην Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Βιρτζίνια. Ο Γιάνγκκιν, σύμμαχος του Τραμπ, είχε δεχτεί κριτική από τον πρόεδρο μετά την υποτονική επίδοση των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

«Ήμουν σε τροχιά να γίνω πρόεδρος μέσα σε λίγα χρόνια, και αυτό μου το στέρησαν», είπε η Γουάτκινς.

Ο Τομ Βίλσακ, υπουργός Γεωργίας υπό τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος δεν εμπλέχθηκε ποτέ στις υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του. Είπε ότι είχε παροτρύνει τις ομάδες των πολιτειών να προτείνουν περισσότερες γυναίκες και μειονότητες εν μέσω μιας προσπάθειας για ποικιλομορφία από τις δημοκρατικές κυβερνήσεις, και ορισμένες πολιτείες συμμορφώθηκαν. Ωστόσο, δεν μπορούσε να θυμηθεί κάποια περίπτωση κατά την οποία το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) υπό την ηγεσία του είχε απορρίψει υποψηφίους των πολιτειών. «Δεν ξέρω αν συνέβη, αλλά αν συνέβη, ήταν πολύ σπάνιο», είπε.

Ο υπουργός Γεωργίας της πρώτης θητείας του Τραμπ, Σόνι Περντού, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Συμβούλιο Σόγιας της Βιρτζίνια άσκησε έφεση κατά της απόφασης του USDA. Τον περασμένο μήνα, η Sarah Aswegan, ειδική σε θέματα ρυθμιστικής εποπτείας στην Υπηρεσία Αγροτικής Εμπορίας του USDA, δήλωσε ότι η απόφαση του υπουργείου να απορρίψει την Watkins ήταν τελική, αν και μια συστατική επιστολή από ένα εν ενεργεία μέλος του Κογκρέσου θα μπορούσε να βοηθήσει αν ήθελε να ξαναδοκιμάσει να θέσει υποψηφιότητα το επόμενο έτος, σύμφωνα με σημειώσεις της συνεδρίασης που κοινοποιήθηκαν στο Reuters.

Πηγή: Reuters