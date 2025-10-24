Έως 31/12 η υποχρεωτική απογραφή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 6763/28-1-2025 Απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 242), από τις 3 Φεβρουαρίου 2025 τέθηκε σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, υπό τον τίτλο «OpenBusiness». Βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, όλες οι εγκρίσεις ίδρυσης, εγκρίσεις λειτουργίας και γνωστοποιήσεις λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας “OpenBusiness”.

Α. Απογραφή Δραστηριοτήτων Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 4442/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 95 του ν. 5172/2025), θεσπίστηκε υποχρέωση απογραφής όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο ΟΠΣ-ΑΔΕ έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ημερομηνία αυτή, η απογραφή θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με καταβολή παραβόλου 200 ευρώ. Η απογραφή αφορά όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν με έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας, ή έχουν αδειοδοτηθεί με παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον ν. 4711/2020. Εξαιρούνται από την υποχρέωση απογραφής όσες εγκαταστάσεις είχαν υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας notifybusiness.gov.gr μεταξύ 18/5/2022 και 2/2/2025, καθώς τα στοιχεία τους

μεταφέρθηκαν αυτόματα στο OpenBusiness.

Κατά την απογραφή, αναρτάται μόνο το αποδεικτικό αδειοδότησης, χωρίς τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Ενδεικτικά αποδεικτικά αδειοδότησης θεωρούνται οι άδειες λειτουργίας ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις των ν. 4056/2012, 3698/2008 ή

προγενέστερα θεσμικά πλαίσια.

Β. Ανάρτηση Δικαιολογητικών

Σύμφωνα με το άρθρο 14Β του ν. 4442/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 95 του ν. 5172/2025), οι φορείς δραστηριοτήτων που είχαν υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας πριν από τη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οφείλουν να αναρτήσουν στο σύστημα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα δικαιολογητικά αυτά καθορίζονται στις παρ. 6Β και 6Γ του ν. 4056/2012 και αφορούν έγγραφα που φυλάσσονταν στην έδρα της εγκατάστασης, χωρίς να είχαν συνυποβληθεί κατά τη γνωστοποίηση. Η μη ανάρτησή τους έως την παραπάνω προθεσμία επισύρει κυρώσεις βάσει της περ. βα) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4056/2012, περί παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα του OpenBusiness (https://openbusinessportal.mindev.gov.gr/plirofories/faq) διατίθενται Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) σχετικά με την Απογραφή και την Ανάρτηση Δικαιολογητικών, καθώς και εγχειρίδια χρήσης και βίντεο οδηγιών (https://openbusiness- portal.mindev.gov.gr/voitheia/). Επιπλέον, σχετικές διευκρινίσεις για τις αλλαγές της αδειοδοτικής διαδικασίας περιλαμβάνονται στο έγγραφο 74217/25-9-2025 της Διεύθυνσης Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΑΔΑ: 6ΝΠΙ46ΝΛΣΞ-7ΕΝ).