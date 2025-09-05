Συνεργασία με γερμανικούς δήμους ξεκινά η Αλεξανδρούπολη

Σε ένα ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, με τους δημάρχους των πόλεων Kelsterbach, Raunheim και Rüsselsheim, κ.κ. Manfred Ockel, David Rendel και Patrick Burkhardt. Οι πόλεις αυτές ανήκουν στο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Έσσης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Φρανκφούρτης. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Φρανκφούρτη, Λάμπρος Στεφανάκος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας και σε διπλωματικό επίπεδο.

Η συνάντηση αποτέλεσε την αφετηρία θεσμικής προσέγγισης μεταξύ των δήμων, με σκοπό την ανάπτυξη διαδημοτικών σχέσεων και τη διερεύνηση της δυνατότητας αδελφοποίησης.

Οι θεματικοί άξονες της μελλοντικής συνεργασίας επεκτείνονται πέραν του πολιτισμού και του τουρισμού, στους τομείς της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του εμπορίου, της διοίκησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επόμενο βήμα της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τους γερμανικούς δήμους, το οποίο θα θέσει το θεσμικό πλαίσιο της συνεργασίας. Παράλληλα, δρομολογείται η ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών, με στόχο τη βιωματική γνωριμία, την ανάπτυξη κοινών δράσεων και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει με συνέπεια την εξωστρεφή του πολιτική, επενδύοντας σε συνεργασίες που ενισχύουν τη θέση της πόλης σε διεθνές επίπεδο, προς όφελος των πολιτών της και της τοπικής ανάπτυξης.