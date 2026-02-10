Ανοδική πορεία των εξαγωγών στα βιολογικά της Αργολίδας

Με σκεπτικισμό, όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών στα βιολογικά προϊόντα που εξάγονται ή αναλώνονται στην εσωτερική αγορά, προχωρούν οι καλλιεργητές βιολογικών εσπεριδοειδών. Όπως μας δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Κωνσταντίνου, αναφερόμενος στην πορεία των εσπεριδοειδών: «Η κατάσταση είναι απογοητευτική όσον αφορά την οικονομική αξία των βιολογικών προϊόντων, τα οποία έχουν εξισωθεί με τα συμβατικά, παρά το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής.

Για τις Ναβαλίνες ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, αφού λόγω των κλιματολογικών συνθηκών η μείωση της παραγωγής έφτασε το 70%. Η τιμή διαμορφώθηκε αρχικά στα 0,40 ευρώ και έπεσε στα 0,30 ευρώ. Τα μανταρίνια, που δεν είχαν τόσο μεγάλη ζημιά, διαμόρφωσαν μία τιμή γύρω στα 0,70 ευρώ, η οποία έπεσε μέχρι τα 0,45 ευρώ. Τα βιολογικά λεμόνια τα πήγαν καλύτερα, αφού οι τιμές παρέμειναν σταθερές, κινούμενες από 0,70 έως 0,90 ευρώ».

Κλείνοντας, ο Βαγγέλης Κωνσταντίνου δήλωσε ότι «εάν δεν αλλάξει κάτι στη διαμόρφωση των τιμών, τότε στην καλλιέργεια θα παραμείνουν μόνο όσοι έχουν ιδεολογικούς λόγους, αλλά και ένα πρόσθετο εισόδημα».

Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγικές μονάδες, όπως η ANYFION GREECE AE, εμφανίζουν ανοδική πορεία και μεγαλύτερη δυναμική στις αγορές του εξωτερικού. Όπως μας δήλωσε ο Νίκος Προύντζος: «Η ANYFION GREECE AE συνεργάζεται με δίκτυο άνω των 160 βιοκαλλιεργητών και προσφέρει premium βιολογικά φρέσκα εσπεριδοειδή — πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ — καθώς και αβοκάντο, σε όλες τις αγορές του εξωτερικού που απευθύνεται. Παράλληλα διαθέτει μεταποιημένα προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, μέλι, αρωματικά βότανα και επιτραπέζιες ελιές. Όλα τα προϊόντα είναι πλήρως ιχνηλάσιμα σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Οι εκτιμήσεις για την φετινή εξαγωγική περίοδο, σε τόνους, είναι οι εξής: