Λιθουανία: Ανίχνευση λοιμώδους καταρροϊκού πυρετού σε αιγοπρόβατα και βοοειδή

Στη Λιθουανία, σε πέντε εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγών αγελάδων στα νοτιοδυτικά της χώρας έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ο λοιμώδης καταρροϊκός πυρετός (ICF) ή η νόσος της μπλε γλώσσας. Δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά συμπτώματα της νόσου στις μολυσμένες αγελάδες, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η λιθουανική υπηρεσία τροφίμων και κτηνιατρικής. Αυτός ο τύπος της νόσου κυκλοφορεί ενεργά σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε η Λετονική Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικής (FVS).

Τι είναι ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου

Ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου μεταδίδεται από αιμοβόρα έντομα της οικογένειας των μυζητικών. Μπορεί να προσβάλει βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και άλλα μηρυκαστικά. Η ασθένεια δεν είναι μεταδοτική, αλλά εξαπλώνεται γρήγορα με τα μυκήλια. Ο ιός δεν επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία ή την ασφάλεια των τροφίμων.

Στις αρχές του έτους, η ασθένεια εντοπίστηκε στην Πολωνία. Τώρα είναι η γειτονική Λιθουανία.

Υπό το φως των κρουσμάτων της νόσου των ζώων που εντοπίστηκαν στη Λιθουανία, η λετονικές υγειονομικές υπηρεσίες (PVD) έχουν εντείνει την επιτήρηση της νόσου αυτής στη χώρα και ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τους κτηνιάτρους και άλλους σχετικά με τον κίνδυνο και τις περαιτέρω ενέργειες ως προληπτικό μέτρο.

Προκειμένου να εντοπιστεί η ασθένεια αυτή το συντομότερο δυνατό, η PVD εφαρμόζει ένα ετήσιο εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης. Η υπηρεσία εξετάζει στο εργαστήριο δείγματα αίματος από αιγοπρόβατα και αγελάδες. Ο αριθμός των προς εξέταση δειγμάτων καθορίζεται σε εθνική βάση ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού των ευπαθών ζώων στις περιοχές της Λετονίας. Μέχρι στιγμής, τα δείγματα που έχουν εξεταστεί ήταν αρνητικά – δεν έχει ανιχνευθεί στη Λετονία ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου.

Σημάδια της νόσου

Τα πρόβατα είναι τα πιο σοβαρά προσβεβλημένα, με τα πιο χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα να είναι:

ρινικές εκκρίσεις, δυσκολία στην αναπνοή, άρνηση τροφής, πρήξιμο των βλεφάρων, των ρουθουνιών, των χειλιών, της κάτω γνάθου και του τριχωτού της κεφαλής, πρησμένοι βλεννογόνοι του στόματος και της γλώσσας, οι οποίοι μπορεί να έχουν κυανό χρώμα λόγω της παροχής οξυγόνου.

Συχνά η ασθένεια τελειώνει με το θάνατο του ζώου από ασφυξία. Στα ζώα που επιβιώνουν, η ασθένεια μπορεί να γίνει χρόνια – γίνονται απαθή, δεν τρώνε, κινούνται κουτσαίνοντας λόγω φλεγμονώδους διεργασίας στη στέψη της οπλής. Στα πρόβατα μπορεί επίσης να παρατηρηθεί φλεγμονή του δέρματος και βλάβη του μαλλιού. Με παρατεταμένη ασθένεια, δηλαδή 3-5 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, η δευτερογενής μικροχλωρίδα ενεργοποιείται στον εξασθενημένο οργανισμό και το ζώο μπορεί να πεθάνει από επιπλοκές της νόσου.

Στα βοοειδή και τις αίγες, η νόσος είναι κυρίως μη ειδική και μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της απόδοσης του γάλακτος στα παραγωγικά ζώα. Τα ενήλικα βοοειδή μπορεί να είναι μολυσματικά για αρκετές εβδομάδες, ενώ παρουσιάζουν ελάχιστα ή καθόλου σημάδια νόσου.

Πώς αντιμετωπίζεται

Εάν ανιχνευθεί η ασθένεια, τα κλινικά άρρωστα ζώα αντιμετωπίζονται συμπτωματικά από κτηνίατρο σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του ζώου, ενώ η προσβεβλημένη αγέλη υπόκειται σε εντατικοποιημένη επιτήρηση από την PVD.

Εάν ο ιδιοκτήτης υποπτεύεται ότι ένα ζώο έχει μολυνθεί από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση. Το PVD έχει παράσχει μια αναλυτική περιγραφή της νόσου.

Οι πληγείσες χώρες μπορεί να αποφασίσουν να εμβολιαστούν κατά ενός ή περισσότερων ορότυπων του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που κυκλοφορούν σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή μετά την απώλεια του επίσημα απαλλαγμένου από τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου καθεστώτος τους.

Η έναρξη του προληπτικού εμβολιασμού των ζώων θα καθοριστεί από την PVD, εάν είναι απαραίτητο. Ο προφυλακτικός εμβολιασμός απαγορεύεται.

Πιθανή πρόληψη

Για να μειωθεί ο κίνδυνος να προσβληθούν τα ζώα από τον καταρροϊκό πυρετό, η PVD συνιστά:

τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στην εκμετάλλευση- απομόνωση όλων των αγορασθέντων ζώων για 30 ημέρες πριν από την προσθήκη τους στο κοπάδι- στέγαση των ζώων σε κτίρια που περιορίζουν την πρόσβαση στα ζώα – αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την αυγή και το σούρουπο, που είναι η πιο ενεργή περίοδος διατροφής του μυκηλίου- μεταχείριση των ζώων με εντομοκτόνα ή απωθητικά κατά τη βόσκηση- αποφυγή, όπου είναι δυνατόν, της διατήρησης μεγάλων δοχείων νερού κοντά στο χώρο στέγασης των ζώων, υδάτινων σωμάτων με στάσιμα νερά, όπου τα μυκήλια μπορούν να αναπαραχθούν υπό ευνοϊκές συνθήκες.

Στη Λετονία δεν έχει εντοπιστεί ποτέ κρούσμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ή καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Για να διατηρηθεί αυτό, συνεχίζεται η κτηνιατρική επιτήρηση και οι υγειονομικοί έλεγχοι όλων των ζώων που είναι ευαίσθητα στον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στη Λετονία.

