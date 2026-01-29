Η BASF εξαγοράζει την AgBiTech και ενισχύει τη στρατηγική της στη βιολογική φυτοπροστασία

Σε συμφωνία για την εξαγορά του ομίλου AgBiTech, που εξειδικεύεται στη βιολογική καταπολέμηση εντόμων, προχώρησε στις η BASF Agricultural Solutions, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στον τομέα των βιώσιμων και ολοκληρωμένων λύσεων φυτοπροστασίας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η AgBiTech ανήκε μέχρι σήμερα στην επενδυτική εταιρεία Paine Schwartz Partners, ενώ οι οικονομικοί και εμπορικοί όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Με την εξαγορά, η BASF θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα του ομίλου AgBiTech, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου προϊόντων, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των μονάδων παραγωγής, καθώς και των εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Η AgBiTech, που ιδρύθηκε το 2000 και εδρεύει στο Fort Worth του Τέξας, υπήρξε πρωτοπόρος στην αξιοποίηση της τεχνολογίας nucleopolyhedrovirus (NPV), αναπτύσσοντας λύσεις φυτοπροστασίας βασισμένες σε φυσικά απαντώμενους ιούς. Οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εντόμων –κυρίως λεπιδοπτέρων– σε καλλιέργειες όπως η σόγια, το καλαμπόκι και το βαμβάκι, αλλά και σε ειδικές καλλιέργειες. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή παρουσία στη Βραζιλία, καθώς και δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.

Σύμφωνα με τη BASF, η συγκεκριμένη εξαγορά θα της επιτρέψει να προσφέρει στους παραγωγούς διαφοροποιημένες και άμεσα αναγκαίες λύσεις για τον έλεγχο των εντόμων, ιδιαίτερα σε αγορές με έντονη ανάπτυξη της βιολογικής φυτοπροστασίας, όπως η Βραζιλία. «Η AgBiTech διαθέτει ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη λύσεων που βοηθούν τους αγρότες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έντομα-εχθρούς. Η τεχνολογία της συμπληρώνει ιδανικά το υπάρχον χαρτοφυλάκιο BioSolutions της BASF και ενισχύει τη δέσμευσή μας για μια πιο βιώσιμη και ολιστική προσέγγιση στη γεωργία», δήλωσε ο Livio Tedeschi, Πρόεδρος της BASF Agricultural Solutions.

Από την πλευρά του, ο Marko Grozdanovic, Senior Vice President Global Strategic Marketing & Sustainability, υπογράμμισε ότι η εξαγορά αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας της BASF στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας, ενώ ο Sergi Vizoso-Sansano, Senior Vice President Latin America, τόνισε τη σημασία της τεχνολογίας της AgBiTech για τους Βραζιλιάνους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια σοβαρές απώλειες από έντομα μάσησης.

Το χαρτοφυλάκιο BioSolutions της BASF περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα βιολογικών προϊόντων που συμβάλλουν στην προστασία των καλλιεργειών από ασθένειες και έντομα, στη μείωση υπολειμμάτων, στη διαχείριση της ανθεκτικότητας και στην αύξηση της αντοχής των φυτών στο στρες, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα χημικά σκευάσματα στο πλαίσιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων φυτοπροστασίας (IPM).