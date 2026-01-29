ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο πέρυσι

Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 5,8%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 0,5%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,7% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μηδενική μεταβολή σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 2,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ