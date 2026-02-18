Επί τρεις μήνες κάτω από τα νερά ο κάμπος της Θεσπρωτίας

Σε παρατεταμένη δοκιμασία βρίσκεται ο κάμπος Ραγίου – Κεστρίνης, μετά την υπερχείλιση του φράγματος, με παραγωγούς να αναφέρουν ότι ουσιαστικά μεγάλες εκτάσεις παραμένουν κάτω από τα νερά εδώ και περίπου τρεις μήνες, από τις πρώτες πλημμύρες του Νοεμβρίου.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αγροτικούς πυρήνες της Θεσπρωτίας, καθώς ο ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης καλύπτει συνολική έκταση 22.500 στρεμμάτων, από τα οποία 16.000 στρέμματα είναι αρδευόμενα και καλλιεργούνται από 1.237 αγρότες.

Κυρίαρχη καλλιέργεια είναι τα εσπεριδοειδή, που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της έκτασης. Με μέσες αποστάσεις φύτευσης 4,5 έως 4,8 μέτρα, αντιστοιχούν περίπου 45–52 δέντρα ανά στρέμμα, γεγονός που σημαίνει ότι στον κάμπο αναπτύσσονται εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα μανταρινιών και πορτοκαλιών.

Σε κανονικές συνθήκες, η παραγωγή μπορεί να φτάνει συνολικά δεκάδες χιλιάδες τόνους ετησίως, αποτελώντας βασική πηγή εισοδήματος για την περιοχή. Παράλληλα, καλλιεργούνται σπαράγγια και μηδική, ενώ τα τελευταία χρόνια ενισχύεται η συμβολαιακή καλλιέργεια σπαραγγιού.

Η παραμονή των εδαφών κάτω από το νερό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλεί υπερκορεσμό και έλλειψη οξυγόνου στο ριζικό σύστημα, ιδιαίτερα σε βαριά και αμμοπηλώδη εδάφη που συναντώνται στην περιοχή. Στα εσπεριδοειδή, η παρατεταμένη κατάκλυση μπορεί να οδηγήσει σε σήψεις ριζών, ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και μείωση της ζωηρότητας των δέντρων, με επιπτώσεις όχι μόνο στη φετινή παραγωγή αλλά και στα επόμενα έτη. Στη μηδική και στα σπαράγγια, οι πλημμυρικές συνθήκες επηρεάζουν την αναβλάστηση και την ποιότητα της παραγωγής, ενώ καθυστερούν τις καλλιεργητικές εργασίες.

Επιπλέον, η πολύμηνη παρουσία υδάτων δυσχεραίνει τη λειτουργία του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου, αυξάνοντας την πίεση σε ένα σύστημα που εξυπηρετεί πάνω από χίλιους διακόσιους παραγωγούς. Δεδομένου ότι η τοπική οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία, η εξέλιξη της κατάστασης στο φράγμα και η ταχύτητα αποστράγγισης των εδαφών θα κρίνουν το μέγεθος των απωλειών και τη βιωσιμότητα μιας από τις πιο παραγωγικές ζώνες της Θεσπρωτίας.

