Επιχειρηματική συνάντηση της ΠΚΜ με Ινδούς επαγγελματίες για συνεργασία στον αγροδιατροφικό τομέα

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής τους για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματική συνάντηση με Ινδούς επαγγελματίες για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για συμμετοχή στην επιχειρηματική συνάντηση ανταποκρίθηκαν περισσότερες από 70 τοπικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, που πραγματοποιήσαν Β2Β συναντήσεις με επιχειρηματίες από την Ινδία. Με τη διοργάνωση της συνάντησης με τους Ινδούς επαγγελματίες, δημιουργήθηκαν σημαντικές ευκαιρίες για την είσοδο στην απαιτητική ινδική αγορά αγροδιατροφικών προϊόντων με αυξημένη ζήτηση, όπως τα ακτινίδια ή τα μήλα, αλλά και σειράς άλλων τροφίμων, όπως οι ελιές, το ελαιόλαδο, η φέτα, το φύλλο πίτας και τα ζαχαρώδη.

Στο πλαίσιο της δράσης, Ινδοί επαγγελματίες πραγματοποίησαν στοχευμένες επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία, όπου αναδείχθηκαν η υψηλή ποιότητα, η διαφοροποίηση και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των τοπικών προϊόντων, δημιουργώντας γόνιμο έδαφος για νέες εμπορικές συνεργασίες και μελλοντικές εξαγωγικές συμφωνίες προς την ινδική αγορά.

«Κατά τη διάρκεια των στοχευμένων B2B συναντήσεων με τους αγοραστές από την Ινδία, αλλά και των επισκέψεων σε παραγωγικές μονάδες της Περιφέρειας, ενισχύθηκε η δικτύωση και δημιουργήθηκαν νέες γέφυρες συνεργασίας, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας και ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής μας. Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη με αγοραστές από σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, συνεχίζουμε με νέες αγορές, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς.