Επιδότηση Χρηματιστηρίου Άνθρακα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες

Χρήσιμα συμπεράσματα προέκυψαν στην ημερίδα για την “Βιολογική Γεωργία στην Θεσσαλία” που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Αμφιθέατρο “Θεόφραστος” του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Συγκρότημα της “Γαιόπολις”, με κεντρικούς ομιλητές τον Καθηγητή Δενδροκομίας Αλέξανδρο Παπαχατζή (Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας) και τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), Καθηγητή Βιολογικής Γεωργίας Δημήτριο Μπιλάλη.

Η ημερίδα -που υποστήριξε το “Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ” – αποσκοπούσε αρχικά στην ενημέρωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε ζητήματα που αφορούν τη βιολογική καλλιέργεια τροφίμων, τις καινοτόμες γεωργικές πρακτικές, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής βιώσιμων μεθόδων παραγωγής.

Η σημαντικότερη είδηση όμως που βγήκε, ύστερα από επισήμανση του Καθηγητή Αλεξ. Παπαχατζή και την αναγκαία διασαφήνιση του έτερου Καθηγητή Δημήτρη Μπιλάλη είναι ότι δίνεται η δυνατότητα πλέον στους δενδροκαλλιεργητές, ή ακόμη και στους κατόχους δασικών εκτάσεων, π.χ. με Αγριελιές, ή με Καστανιές και Καρυδιές, να πετύχουν Επιδοτούμενο Πρόγραμμα “Δέσμευσης Άνθρακα”, αρκεί να κατατεθεί σχετικός φάκελος, από τα συναρμόδια Εργαστήρια των δύο Καθηγητών, στις προτάσεις για τη νέα “Κοινή Αγροτική Πολιτική” (ΚΑΠ) που προετοιμάζεται από το ΥπΑΑΤ.

Η επιδότηση άνθρακα (carbon farming) σε δενδρώδεις καλλιέργειες αποτελεί μια αναδυόμενη ευκαιρία στην Ελλάδα, με έμφαση στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μεθοδολογίας και αλγορίθμου, που πρέπει να συνταχθούν από Θεσμοθετημένα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, για τον υπολογισμό του Ετήσιου Δυναμικού Δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (Μονάδες Άνθρακα) ειδικά για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, με στόχο τη δημιουργία Ελληνικού Συστήματος Εθελοντικής Αγοράς Άνθρακα. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι Μονάδες Άνθρακα που προκύπτουν από αυτές τις “ανθρακοδεσμευτικές” δενδροκομικές καλλιέργειες, ενισχύοντας τους γεωργούς που υιοθετούν πρακτικές δέσμευσης άνθρακα.

Υπενθύμισαν δε ότι στο εν εξελίξει πρόγραμμα του άνθρακα που περιμένουμε να προκηρυχθεί μέσα στον Μάιο από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), οι τιμές επιδότησης κατά στρέμμα για την βιομηχανική τομάτα είναι 70,4 €, στο βαμβάκι 31,7 € και στην κινόα 42,4 €, ενώ στην επόμενη προκήρυξη θα είναι μέσα και το καλαμπόκι στην Βόρεια Ελλάδα. Όπως εξήγησαν οι δύο Καθηγητές, η επιδότηση για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 70 € ανά στρέμμα!