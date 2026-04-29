Έρχεται ρύθμιση για τον κωδικό σφάλματος 54350 στο Κτηματολόγιο ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις 

Ειδική νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων που αντιμετωπίζουν εκκρεμότητες στο Κτηματολόγιο προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Ανδριανό. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί προσωρινά το πρόβλημα που συνδέεται με τον κωδικό σφάλματος 54350, ο οποίος έχει οδηγήσει σε απώλεια ενισχύσεων για χιλιάδες παραγωγούς σε πανελλαδικό επίπεδο.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η προωθούμενη ρύθμιση εισάγει τεκμήριο προσωρινής αναγνώρισης αγροτικής χρήσης για εκτάσεις που έχουν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ την τελευταία τετραετία και καλλιεργούνται πραγματικά, ακόμη και όταν εκκρεμούν ζητήματα ιδιοκτησίας ή διοικητικές διαδικασίες.

Η πρόβλεψη καλύπτει, μεταξύ άλλων, εκκρεμείς διορθώσεις στο Κτηματολόγιο, διαδικασίες του ν. 4061/2012, παραχωρητήρια, αναδασμούς, διανομές εποικιστικών εκτάσεων, ενστάσεις, δικαστικές εκκρεμότητες, ζητήματα δασικών χαρτών και περιπτώσεις λανθασμένης ψηφιακής αποτύπωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική διαδικασία ένστασης, μέσω της οποίας οι παραγωγοί θα μπορούν να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για τη νόμιμη χρήση των εκτάσεων, ώστε να αποκαθίσταται η επιλεξιμότητά τους για ενισχύσεις.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η ρύθμιση δεν απονέμει κυριότητα ούτε υποκαθιστά το Κτηματολόγιο ή τη Δικαιοσύνη, αλλά λειτουργεί ως προσωρινή λύση για την αποφυγή αδικιών έως την οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι οι ενισχύσεις να κατευθύνονται στους πραγματικούς παραγωγούς, αποφεύγοντας γκρίζες ζώνες και καταχρήσεις, χωρίς όμως να τιμωρούνται αγρότες λόγω διοικητικών ασυνεπειών μεταξύ ΟΣΔΕ, ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση του Υφυπουργού από τη συζήτηση στη Βουλή:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):

Αξιότιμε κύριε συνάδελφε, το ζήτημα που θέτετε αφορά κυρίως παραγωγούς σε περιοχές όπως η Ροδόπη, όπου αναδείχτηκε μια παθογένεια που δεν δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους αγρότες, αλλά από τη σύγκρουση διαφορετικών διοικητικών μητρώων του ΟΣΔΕ, της ΑΑΔΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου. Για πολλά χρόνια οι συγκεκριμένες εκτάσεις δηλώνονταν κανονικά στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, καλλιεργούνταν πραγματικά και είχαν ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ ως επιλέξιμες. Με τις νέες διασταυρώσεις των στοιχείων, όμως, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις όπου στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου εμφανίζεται ως κύριος το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ο γεωργός δηλώνει την έκταση στο Ε9, καταβάλλει ΕΝΦΙΑ ή την κατέχει βάσει παραχωρητηρίων, μισθωτηρίων, κληρονομικών ή άλλων διοικητικών πράξεων.

Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα και δεν το υποτιμούμε. Οφείλουμε, όμως, να είμαστε και θεσμικά ακριβείς. Μόνη η εγγραφή στο Ε9 ή η φορολογική δήλωση, χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο κυριότητας, νόμιμης κατοχής ή χρήσης κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, δεν αρκεί από μόνη της για να θεμελιώσει το κριτήριο της νόμιμης κατοχής ή χρήσης της έκτασης που απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο για την καταβολή ενισχύσεων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, λοιπόν, επιβάλλει στο κράτος-μέλος να διασφαλίζει ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται μόνο σε πραγματικά επιλέξιμες εκτάσεις που βρίσκονται στη νόμιμη κατοχή ή χρήση ενεργών γεωργών. Η χώρα ιδίως μετά τους ενισχυμένους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις γνωστές παρατηρήσεις για το σύστημα διαχείρισης των ενισχύσεων, δεν έχει περιθώριο να αγνοήσει αυτήν την υποχρέωση. Αυτό είναι το ένα σκέλος της συζήτησης, δηλαδή διαφάνεια, έλεγχος, αντικειμενικότητα και προστασία των ευρωπαϊκών πόρων.

Υπάρχει όμως και το άλλο σκέλος που είναι εξίσου σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν παραγωγοί που καλλιεργούν πραγματικά επί δεκαετίες να χάνουν ενισχύσεις, επειδή εκκρεμεί μια διαδικασία στο Κτηματολόγιο, μια διόρθωση αρχικής εγγραφής, μια ένσταση, μια δικαστική εκκρεμότητα ή μια παλαιά διοικητική διαδικασία που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προωθούμε ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία δίνει άμεση λειτουργική λύση χωρίς να παραβιάζει ούτε το ενωσιακό δίκαιο ούτε τους κανόνες προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Η ρύθμιση εισάγει τεκμήριο προσωρινής αναγνώρισης αγροτικής χρήσης για εκτάσεις που δηλώνονταν κανονικά στο ΟΣΔΕ τα τελευταία τέσσερα συνεχόμενα έτη, καλλιεργούνται πραγματικά και βρίσκονται σε καθεστώς ιδιοκτησιακής ή διοικητικής εκκρεμότητας. Καλύπτει ενδεικτικά εκκρεμείς διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών, εκκρεμείς διαδικασίες του ν.4061/2012, παραχωρητήρια, αναδασμούς, διανομές σε εποικιστικές εκτάσεις, εκκρεμείς ενστάσεις στο Κτηματολόγιο, εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, ζητήματα δασικών χαρτών, αλλά και περιπτώσεις λανθασμένης ψηφιακής αποτύπωσης.

Στη δευτερολογία μου θα εξηγήσω πώς η ρύθμιση αυτή υπηρετεί ταυτόχρονα δύο στόχους, να μην χαθούν ενισχύσεις για πραγματικούς παραγωγούς και να μη δημιουργηθεί κανένα περιθώριο αδιαφάνειας ή καταστρατήγησης.

ΟΖΓΚΙΟΥΡ ΦΕΡΧΑΤ: Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξέρετε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας κάλυπτε το 40% του ΑΕΠ της περιοχής. Η δημογραφική κατάρρευση, η οικονομική μετανάστευση των αγροτών και η παραίτησή τους από τις αγροτικές δραστηριότητες εδώ και χρόνια σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Ως προς τους όρους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και συμφωνούμε, αλλά εγώ θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας και άλλα ζητήματα τα οποία σας προανέφερα. Οι αγρότες οι συγκεκριμένοι έχουν τα νόμιμα έγγραφα, έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, έχουν όλο το καθεστώς που εμφανίζει αυτά τα αγροτεμάχια ως ιδιωτική γη και προκύπτει μέσα από το Κτηματολόγιο ότι υπήρχαν σφάλματα που είναι του Κτηματολογίου και όχι των αγροτών.

Εγώ θα ήθελα μια δέσμευση επί αυτών των αγροτών και όχι για τα υπόλοιπα ζητήματα, καθώς μην ξεχνάμε ότι και οι δικαστικές διαμάχες σε τέτοιου είδους περιπτώσεις παίρνουν πάρα πολύ χρόνο μέχρι να επιλυθούν. Άρα, οι αγρότες μας γιατί να είναι δέσμιοι και να μην πληρώνονται τα ποσά που δικαιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τις κρατικές επιχορηγήσεις για τις επιδοτήσεις τους για τα διάφορα προγράμματα και να αφαιρούνται αυτά τα προγράμματα από αυτούς τους νόμιμους αγρότες -το ξαναλέω- και να μη συνεισφέρουν στην οικονομική βελτίωση και στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή μας;

Αυτή θα είναι μια καταδίκη, καθώς μην ξεχνάμε ότι από τις εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες καλλιεργήσιμης γης στη Ροδόπη, αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται περίπου τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες. Αυτό έχει συντελεστεί μέσα σε μία πενταετία.

Άρα, αν χάσουμε και στους τέσσερις δήμους του Νομού της Ροδόπης και άλλες εκτάσεις που δεν θα αποδίδονται νόμιμα σε αυτούς τους κατόχους της γεωργικής γης, νομίζω ότι εκεί θα συνθλίψουμε ακόμα περισσότερο τον πρωτογενή τομέα, με αποτέλεσμα να χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας να μην υπάρχουν πλέον. Να ξέρετε ότι αυτή θα είναι και η καταδίκη του αγρότη που προσπαθεί και προσπαθούσε επί εξήντα μέρες να σας πει για το δίκαιό του και αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται στον Προμαχώνα και στον Έβρο, αλλά και παντού οι αγρότες, εν μέσω καλλιεργητικής περιόδου να βγουν πάλι στα μπλόκα.

Τα τρακτέρ συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι στο χωράφι, κύριε Υπουργέ. Όμως, όταν ο αγρότης ψάχνει το δίκιο του, τα τρακτέρ καμιά φορά ανεβαίνουν και στους δρόμους.

Θα ήθελα να σας τονίσω και το άλλο. Το πιο προβληματικό στοιχείο είναι ότι ο συγκεκριμένος κωδικός εμφανίστηκε στο σύστημα μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ και μετά την καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, γεγονός που σημαίνει ότι οι παραγωγοί καλούνται εκ των υστέρων να υποστούν συνέπειες για έναν έλεγχο που δεν υπήρχε όταν υπέβαλαν τις δηλώσεις τους.

Σε δεύτερη φάση, να ρωτήσω και το εξής απλό. Αυτοί οι άνθρωποι αν δεν δικαιωθούν με τον οποιονδήποτε τρόπο, κινδυνεύουν να χάσουν τη δικιά τους γη που έχουν αποκτήσει με πολύ κόπο και μόχθο είτε από κληρονομιά, είτε από αγορά και εξαγορά γης και καλλιεργούσαν επί δεκαετίες και αποτελεί δικό τους δημιούργημα; Κινδυνεύουν να χάσουν υπέρ του ελληνικού δημοσίου μία αγροτική γη η οποία, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα πάει χαμένη και δε θα συνεισφέρει σε τίποτα, ούτε στην οικονομική βελτίωση της περιοχής, ούτε στη συγκράτηση του πληθυσμού;

Όταν τεθεί πάλι το ερώτημα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση: «Γιατί μαραζώνει αυτός ο τόπος; Γιατί έχουμε οικονομική μετανάστευση; Γιατί αδειάζουν τα χωριά μας;», τότε θα ανατρέξουμε πάλι στην επίκαιρη που κατέθεσα πριν από λίγες ημέρες και απαντιέται σήμερα. Ας είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους αγρότες και ας δώσουμε μια πειστική απάντηση, κύριε Υφυπουργέ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):

Κύριε συνάδελφε, όπως κατέστησα σαφές στην πρωτολογία μου, δεν υπάρχει καμία διάθεση να μεταφερθεί άδικα στους παραγωγούς ένα βάρος που προκύπτει από παλαιές εκκρεμότητες δημοσίων γαιών, κτηματολογικών εγγραφών και διοικητικών διαδικασιών.

Την ίδια στιγμή, όμως, η χώρα προχωρά σε μια μεγάλη και αναγκαία μεταρρύθμιση. Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι αυστηρότεροι έλεγχοι και η αξιοποίηση νέων πληροφοριακών και γεωχωρικών συστημάτων είναι μια απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για ένα σύστημα ενισχύσεων πιο διαφανές, πιο αντικειμενικό, πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό.

Οι πραγματικοί παραγωγοί είναι οι πρώτοι που έχουν συμφέρον από αυτό το νέο σύστημα, να γνωρίζουμε ποιος καλλιεργεί, τι καλλιεργεί και με ποια νόμιμη βάση. Να μη δημιουργούνται γκρίζες ζώνες, να μην υπάρχουν παράθυρα για επιτήδειους, να κατευθύνονται οι ενισχύσεις σε αυτούς που πράγματι παράγουν. Ακριβώς γι’ αυτό, η λύση που προωθούμε δεν είναι οριζόντια εξαίρεση, αλλά στοχευμένη διαδικασία τεκμηρίωσης.

Ο παραγωγός θα μπορεί να προσφεύγει σε ειδική διαδικασία ένστασης και να προσκομίζει διοικητικά, συμβολαιογραφικά, γεωγραφικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη νόμιμη κατοχή, νομή ή χρήση της έκτασης. Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω ειδικής διαδικασίας ελέγχου από την ΑΑΔΕ και εφόσον αποδεικνύεται πραγματική καλλιέργεια και αληθινή αγροτική χρήση, η έκταση θα αναγνωρίζεται προσωρινά ως επιλέξιμη ώστε να μην χάνονται οι ενισχύσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές εκκρεμότητες.

Θέλω εδώ να είμαι απολύτως σαφής. Η ρύθμιση αυτή δεν απονέμει κυριότητα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Η ρύθμιση -επαναλαμβάνω- αυτή δεν απονέμει κυριότητα. Δεν λύνει οριστικά επιχειρησιακές διαφορές. Δεν υποκαθιστά το Κτηματολόγιο, ούτε τα δικαστήρια, ούτε τις αρμόδιες διοικητικές διαδικασίες. Αυτά παραμένουν στην αρμοδιότητα των οικείων αρχών. Λύνει, όμως, ένα διαφορετικό και επείγον πρόβλημα, να μην τιμωρείται οικονομικά ο πραγματικός παραγωγός μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό ή διοικητικό καθεστώς της έκτασης που καλλιεργεί.

Με απλά λόγια ούτε θα επιτρέψουμε την καταβολή ευρωπαϊκών ενισχύσεων χωρίς νόμιμη βάση, ούτε θα αφήσουμε πραγματικούς αγρότες να πληρώνουν το τίμημα παλαιών διοικητικών εκκρεμοτήτων του κράτους. Αυτή είναι η ισορροπία που επιδιώκουμε: Έλεγχοι, αλλά χωρίς αδικίες. |Διαφάνεια, αλλά και πρακτική λύση για τους παραγωγούς. Προστασία της δημόσιας περιουσίας, αλλά και προστασία της πραγματικής αγροτικής δραστηριότητας.

Η βούληση μας είναι ξεκάθαρη: Να στηριχθούν οι παραγωγοί που πραγματικά καλλιεργούν και δικαιούνται ενισχύσεις, να αντιμετωπιστούν οι ειδικές εκκρεμότητες, όπως αυτές που λέτε δημοσίων γαιών και να χτίσουμε ένα σύστημα πληρωμών πιο αξιόπιστο, πιο δίκαιο και πιο ανθεκτικό για όλους. Και αυτό κάνουμε.

