Διαμαρτυρία κερασοπαραγωγών της Αγιάς για τις καθυστερημένες αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ

Την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων ζήτησαν κερασοπαραγωγοί της Αγιάς, επισημαίνοντας ότι η οικονομική πίεση είναι πλέον ασφυκτική, καθώς τα έξοδα καλλιέργειας «τρέχουν» και η νέα παραγωγική περίοδος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε προ ημερών έξω από τα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα.

Οι παραγωγοί του Δήμου Αγιάς, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή τους για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων, κατήγγειλαν ότι «παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εκτίμησης και έχουν εκδοθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχετικά πορίσματα, παραμένουν απλήρωτοι για τις ζημιές που υπέστησαν την άνοιξη του 2025».

Όπως ανέφεραν, «πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει πως θα αναβαθμιστεί. Όχι μόνο δεν αναβαθμίζεται, αλλά απαξιώνεται κιόλας».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Κίσσαβος» Αγιάς, Γιώργος Ζέικος, δήλωσε:

«Έχει περάσει ένας χρόνος περιμένοντας να μας αποζημιώσει η κυβέρνηση για τα κεράσια. Έχουμε πληρώσει τα τέλη – εγώ προσωπικά καταβάλλω 10 χιλιάδες ευρώ στον ΕΛΓΑ – και πλέον περιμένουμε να ζήσουμε από την αποζημίωση. Δεν μπορεί η πολιτεία να μας αφήνει εκτεθειμένους. Για τα κεράσια της Αγιάς θα έπρεπε ήδη, όπως συνέβη με άλλες καλλιέργειες, να έχουν πληρωθεί οι παραγωγοί. Έχουν γίνει οι εκτιμήσεις, πρέπει να ανακοινωθούν και να δοθούν άμεσα τα χρήματα, ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, κ. Λυκουρέντζος, έχει ξεκαθαρίσει πως ο Οργανισμός είναι απολύτως έτοιμος να καταβάλει τις αποζημιώσεις, καθώς το εκτιμητικό έργο έχει ολοκληρωθεί και έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα πορίσματα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το μοναδικό εμπόδιο παραμένει τυπικό αλλά καθοριστικό: η έλλειψη εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία απαιτείται για να παρακαμφθεί ο περιορισμός που θέτει ο κανονισμός του Οργανισμού.

Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν τις αποζημιώσεις να μετατίθενται χρονικά, παρά το γεγονός ότι όλες οι διαδικασίες σε επίπεδο ΕΛΓΑ έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Το βάρος πλέον μεταφέρεται στο Υπουργείο, από το οποίο αναμένεται η τελική απόφαση για το αν και πότε θα προχωρήσουν οι πληρωμές.