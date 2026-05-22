Επίσκεψη του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, στην ΑΓΣ

Την Αμερικανική Γεωργική Σχολή επισκέφθηκε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που υλοποιείται σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Η επίσκεψη ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της Σχολής στη σύγχρονη γεωπονία, αλλά και τη σταθερή της προσήλωση στην πρωτοπορία και την καινοτομία, στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν για περισσότερα από 120 χρόνια.

Ο υφυπουργός περιηγήθηκε στα υπερσύγχρονα θερμοκήπια, όπου συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις νέες τεχνολογίες καλλιέργειας, την εφαρμοσμένη μάθηση και τις πρακτικές που συνδέουν τη θεωρία με την παραγωγή.

«Είναι εντυπωσιακό να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους να εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες, με εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της γεωργίας του μέλλοντος», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι η Σχολή «προετοιμάζει τους αυριανούς επαγγελματίες με τρόπο που αντανακλά μια νέα εποχή στην αγροτική εκπαίδευση».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υφυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σχολής, Τζεφ Λάνσντεϊλ, καθώς και με υψηλόβαθμα στελέχη του Ιδρύματος.

Ο Τζεφ Λάνσντεϊλ υπογράμμισε ότι «η Αμερικανική Γεωργική Σχολή παραμένει πιστή στην αποστολή της να υπηρετεί την κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία», προσθέτοντας ότι «η συνεργασία με την Πολιτεία είναι καθοριστική για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας».