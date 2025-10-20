Νάουσα: Πήραν «φωτιά  τα ρακοκάζανα – Ποιοτική η φετινή «σοδειά» τσίπουρου

Από τις αρχές Οκτωβρίου πήραν φωτιά τα καζάνια στη Νάουσα στην Ημαθία, μια περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας που εκτός από τα εκλεκτά κρασιά, με κορυφαία την φημισμένη ποικιλία ξινόμαυρο, παράγονται και υψηλής ποιότητας αποστάγματα.

Όπως ανέφεραν οινοποιοί της περιοχής, η διαδικασία της απόσταξης ξεκίνησε στις 3/10 και θα διαρκέσει για περίπου δύο μήνες, ενώ οι φετινές καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ποιότητα των οινοστάφυλων και την απόδοση των αμπελώνων.

«Η απόσταξη του τσίπουρου ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου στην περιοχή της Νάουσας και θα διαρκέσει περίπου δυο μήνες. Φέτος είναι μια καλή χρονιά καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την παραγωγή και την ποιότητα. Ευτυχώς φέτος δεν είχαμε παρατεταμένους καύσωνες και είχαμε επάρκεια σε αρδευτικό νερό» είπε στο ypaithros.gr ο Σταύρος Φουντούλης, αποσταγματοποιός από τη Νάουσα.

«Ιεροτελεστία» η απόσταξη

Η παραγωγή του τσίπουρου αποτελεί «ιεροτελεστία» για την ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, αφού κάθε φθινόπωρο, μετά την ολοκλήρωση του τρύγου, στήνονται μεγάλα γλέντια στα ρακοκάζανα της περιοχής με τη συμμετοχή κατοίκων, επισκεπτών και των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην όμορφη μακεδονική πόλη με την πλούσια οινική παράδοση.

Οι παρέες μαζεύονται γύρω από το καζάνι, όσο το τσίπουρο βράζει, οι οικοδεσπότες στρώνουν τα τραπέζια με τοπικά εδέσματα, όπως τις περίφημες Ναουσαίικες πίτες, ντόπια τυριά, κρέατα και άφθονο ξινόμαυρο κρασί. Κάτοικοι και επισκέπτες γλεντούν με την ψυχή τους και γιορτάζουν τη νέα σοδειά του τσίπουρου, που θα αποθηκευτεί σε γυάλινες φιάλες και θα καταναλωθεί τους χειμωνιάτικους μήνες είτε στα οικογενειακά τραπέζια είτε με φίλους.