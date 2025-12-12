Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους

Η διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρωτογενή παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Δρ Χριστίνα Λίγδα, Διευθύντρια Έρευνών (γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων) στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Όπως τονίζει, οι τοπικές φυλές δεν αποτελούν μόνο φορείς γενετικής ποικιλότητας, αλλά και ζωντανή έκφραση της πολιτισμικής και αγροτικής μας κληρονομιάς, προσαρμοσμένες στο περιβάλλον και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η απώλειά τους οδηγεί σε γενετική φτωχοποίηση και υπονομεύει την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας.

Σύμφωνα με τη Δρ Λίγδα, η συστηματική καταγραφή, παρακολούθηση και επιστημονική μελέτη των φυλών είναι θεμελιώδεις στρατηγικές για την επιβίωση και αναβίωσή τους. Η φαινοτυπική τεκμηρίωση και η γενετική ανάλυση μέσω σύγχρονων μοριακών μεθόδων επιτρέπουν την ακριβή περιγραφή των φυλών, τη διαχείριση των πληθυσμών και τη βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής. Η δημιουργία ολοκληρωμένου προφίλ κάθε φυλής ενισχύει την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η περίπτωση της φυλής Ρουμλουκίου δείχνει την ανάγκη για οργανωμένη διαχείριση: μετά την ουσιαστική εξαφάνισή της από ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις, εντοπίστηκαν διάσπαρτα άτομα και δημιουργήθηκε κοπάδι με επιστημονική παρακολούθηση. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Δρ Λίγδα, η διατήρηση ενός μόνο κοπαδιού δεν διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της φυλής, λόγω κινδύνων γενετικής συρρίκνωσης, κοινωνικής εγκατάλειψης του επαγγέλματος ή έκτακτων καταστροφών.

Η πρόσφατη κρίση με την ευλογιά των ζώων καθιστά επιτακτική την αξιολόγηση της οργανωτικής ετοιμότητας της χώρας. Απαιτείται ενίσχυση των μηχανισμών καταγραφής και συντονισμού, θεσμοθέτηση και λειτουργία Τράπεζας Ζωικού Γενετικού Υλικού και σταθερή χρηματοδότηση δράσεων ενταγμένων σε μια εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των Ζωικών Γενετικών Πόρων, τονίζει η Δρ Λίγδα.

Η καταγραφή, ο χαρακτηρισμός, η παρακολούθηση και η επιστημονική μελέτη των φυλών αγροτικών ζώων είναι απαραίτητες στρατηγικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενίσχυση των υπηρεσιών και υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των σχετικών φορέων είναι κρίσιμη για την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών γενετικής και αναπαραγωγής.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Δρ. Χριστίνας Λίγδα