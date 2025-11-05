Την Ελλάδα επισκέπτεται αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και μεθαύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν. Ο κ. Χάνσεν, στο πλαίσιο της συζήτησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα της πρότασης της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο του 2028-2034, που έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις, επισκέπτεται όλες αυτές τις εβδομάδες πολλά κράτη μέλη, για να υπερασπιστεί τη συγκεκριμένη πρόταση. Για παράδειγμα, η τελευταία του επίσκεψη ήταν στη μεγαλύτερη αγροτική οικονομία της Ευρώπης, στις 28 Οκτωβρίου, στη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, κ. Λεκορνού.

Στην Ελλάδα όμως έρχεται σε μία από τις πιο κρίσιμες και σοβαρές περιόδους που αφορούν τη σχέση των Ελλήνων αγροτών με την ΕΕ. Συνήθως, όταν ερχόταν στη χώρα μας κάποιος Επίτροπος Γεωργίας δεν συναντούσε τόσους πολλούς αξιωματούχους, πόσω μάλλον τον πρωθυπουργό της χώρας. Αυτή τη φορά, η κρισιμότητα των θεμάτων, που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κινδύνου να μην πληρωθούν στην ώρα τους οι αγροτικές επιδοτήσεις, είναι τόσο μεγάλη που ο κ. Χάνσεν την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, έχει προγραμματισμένες συναντήσεις τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Μία μέρα νωρίτερα, την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, έχει προγραμματίσει πρώτα να επισκεφθεί το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στη συνέχεια θα συναντήσει μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου και, τέλος, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Από πλευράς ατζέντας, όσο και αν δεν αναφέρεται επίσημα, στην κορυφή της συζήτησης θα βρεθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια, πιθανότατα οι ανακοινώσεις του Επιτρόπου και της ελληνικής κυβέρνησης θα μείνουν στα θέματα της επόμενης ΚΑΠ και συγκεκριμένα στην πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το θέμα, όμως, που «καίει» είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο Χάνσεν έρχεται κρατώντας ανά χείρας τα πρώτα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών της OLAF, της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Όπως και τις παρατηρήσεις της DG AGRI (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν) στο Σχέδιο Δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο τελικά δεν ολοκληρώθηκε και χρειάστηκε να καταρτιστεί 2ο Σχέδιο Δράσης, καθώς λείπουν οι λεπτομέρειες της μετάβασης του Οργανισμού υπό την αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου, ο οποίος εμφανίστηκε χτες στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, «δεν πρόκειται να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα (σ.σ. για το Σχέδιο Δράσης), όμως δουλεύανε μαζί με το επιτελείο του κ. Χατζηδάκη – χτες είχαν μια τηλεδιάσκεψη για τα τελευταία σημεία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει μαζί με τους Ευρωπαίους στο να φτιάξει τον κατάλογο (σ.σ. των προϋποθέσεων) σύμφωνα με τον οποίο θα πληρώνονται οι επιδοτήσεις». Τα σημεία τριβής Ελλάδας και Κομισιόν είναι δύο: Το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ δεν είναι αρμόδια αρχή για πληρωμές και το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν έχει πειστεί για το πώς ταυτοποιείται το κάθε αγροτεμάχιο και ο κάθε βοσκότοπος στη χώρα μας, είτε με ΑΤΑΚ είτε με ΚΑΕΚ είτε οτιδήποτε άλλο.