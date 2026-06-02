Έρχεται ψηφιακή εφαρμογή για τις εκτιμήσεις ζημιών στο χωράφι

Σημαντικό βήμα προς τον πολυαναμενόμενο, επί ετών, ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΛΓΑ αποτελεί η συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛ.Γ.Α.», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη Διαύγεια, η Ομάδα Εργασίας θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο επιτόπιος έλεγχος που πραγματοποιείται από τους εκτιμητές στο πεδίο, αλλά και η χρήση σχετικών υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες αγρότες – ασφαλισμένους στον ΕΛ.Γ.Α., κάτι που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την φιλικότητα και τη χρηστικότητα των διεπαφών χρηστών (user interface) που θα αναπτυχθούν.

Συγκεκριμένα, η ψηφιακή αυτή εφαρμογή θα δίνει την δυνατότητα στον εκτιμητή με τη χρήση φορητής συσκευής (tablet) να οργανώνει, να ενεργεί, και να ολοκληρώνει την εκτίμηση του, έχοντας online ή και offline διαθέσιμα όλα τα στοιχεία εκείνα που του είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκτιμητικής διαδικασίας επί τόπου στο πεδίο δράσης του (αγροτεμάχιο – εκμετάλλευση), κερδίζοντας χρόνο, αξιοπιστία, μείωση κόστους και ευελιξία για όλη την εκτιμητική διαδικασία.

Επιπλέον με την προσθήκη γεωχωρικής και πολυμεσικής πρόσθετης πληροφορίας στο πλαίσιο της εκτίμησης, αναμένεται να δημιουργηθεί μία μεγάλη βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση εφαρμογών επιχειρηματικής αναλυτικής (Business Analytics), οι οποίες αναβαθμίζουν την δυνατότητα του οργανισμού για τη λήψη αποφάσεων και εν τέλει τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Διευκρινίζεται πως το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη του προβλεπόμενου συστήματος για το μέρος της εκτιμητικής διαδικασίας που αφορά στις ζημιές στην φυτική παραγωγή. Οι περιπτώσεις των ζημιών σε ζωικό κεφάλαιο καθώς και οι ελεγχόμενες χορηγήσεις από τα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων προβλέπονται μέσω της επεκτασιμότητας και της ανοικτότητας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο των λειτουργικών απαιτήσεων της διακήρυξης.

Πολυεπίπεδη «αρχιτεκτονική» εφαρμογών

Η «αρχιτεκτονική» που καλείται να αναπτύξει ο ανάδοχος είναι πολυεπίπεδη (multi tier), σύμφωνα με την οποία, τα δεδομένα και το περιεχόμενο αποθηκεύονται σε Βάση Δεδομένων (Database Server). ακολουθώντας τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και διαλειτουργικότητας του Δημοσίου.

Οι συναλλασσόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές αυτές μέσα από web browser, από εξειδικευμένες διαδικτυακές εφαρμογές φορητών συσκευών, ή/και από εξειδεικευμένες desktop εφαρμογές. Η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί με όλους τους διαδεδομένους web browsers (Edge, Firefox, Chrome, Opera κ.λπ.) ή/και με το λειτουργικό φορητών συσκευών. Το σύνολο του λογισμικού που αφορά στην παραγωγική λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής θα εγκατασταθεί στο G-Cloud.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες, με την υλοποίηση του έργου, ο ΕΛΓΑ επιχειρεί να περάσει σε μια νέα εποχή ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο ταχύτερες διαδικασίες, αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζημιών και καλύτερη εξυπηρέτηση του αγροτικού κόσμου.